AS Saint-Etienne : Stefan Bajic aux Jeux Olympiques, "une fierté, quelque chose de magique"

2 matches en professionnel au compteur et une sélection pour participer à la fin du mois aux Jeux Olympiques de Tokyo : l'été insoupçonné de Stefan Bajic, gardien de but remplaçant de l'ASSE.

Alors que leurs coéquipiers sont en pleine préparation pour la nouvelle maison de Ligue 1, avec en ligne de mire un premier match amical samedi contre Le-Puy-en-Velay, deux joueurs de l'ASSE ont presque déjà la tête à Tokyo : le gardien Stefan Bajic et l'attaquant Arnaud Nordin, sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques au Japon, organisés du 23 juillet au 8 aout prochain. La préparation des Bleus a débuté et les Français ont eu leur premier entrainement collectif ce lundi. Autant Arnaud Nordin avait régulièrement été sélectionné avec les Espoirs ces derniers mois, autant Stefan Bajic fait figure de surprise dans cette liste, lui qui ne compte que 2 matches en pro. Une chance inouïe pour lui alors que le nom d'Etienne Green était avancé pour participé aux Jeux, pas le sien : "Je ne m'y attendais pas et j'étais dans l'idée de faire la préparation à Saint-Etienne. J'a d'abord eu le coach Puel qui me l'a annoncé dans son bureau puis le sélectionneur m'a appelé pour m'annoncer que j'étais pris. C'est évidemment une immense fierté et on va tout faire pour porter haut les couleurs de la France. Sincèrement, ce sera quelque chose de magique".

"Les jeux, j'allais les suivre à la télé !"

Déjà des étoiles pleins les yeux pour Stefan Bajic qui a du mal à réaliser qu'il va pouvoir inscrire les Jeux Olympiques à son CV. "Les jeux c'est incontournable et du même acabit qu'une coupe du monde ou qu'un coupe d'Europe" explique celui qui a déjà écumé les sélections de jeunes avec les Bleus. "Les jeux, j'allais les suivre à la télé mais là, les vivre, au Japon, dans un pays où j'ai toujours voulu aller ! Ca fera d'une pierre deux coups, autant en profiter !". Stefan Bajic, qui aime le basket, espère pouvoir rencontrer des joueurs de l'équipe de France mais pas seulement : "je voudrais échanger avec des sports moins médiatisés, comme le badminton, l'escrime. Ce sont des sportifs de haut niveau et on va parler le même langage".

Avant de se plonger véritablement dans ces JO, Stefan Bajic et les Bleus sont à Clairefontaine jusque vendredi 9 juillet avant de partir en stage en Corée du Sud. Premier match ensuite à Tokyo le 22 juillet contre le Mexique.