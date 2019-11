AS Saint-Etienne - Touché à la main, le buteur Wahbi Khazri devrait être prochainement opéré

Saint-Étienne, France

Blessé avec la sélection nationale tunisienne pendant la trêve internationale, Wahbi Khazri devrait être prochainement opéré de la main. On devrait savoir samedi (12h30) lors du point presse d'avant-match face à Montpellier si Claude Puel le manager de l'ASSE pourra compter sur son attaquant dimanche à 17h.

C'est dommage pour Wahbi Khazri qui revient bien après avoir connu une période de disette en début de saison. L'attaquant de la Tunisie est à l'heure actuelle le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2021 avec trois buts lors des deux premières rencontres (à égalité avec le Nigérian Victor Osimhen).

Une infirmerie toujours bien garnie

L'infirmerie des Verts n'a malheureusement pas désempli pendant la trêve internationale. M'Vila, Saliba, Fofana, Monnet-Paquet et Abi sont toujours blessés. Robert Beric et Yohan Cabaye ont couru lors de l’entraînement ce vendredi matin. Jean-Eudes Aholou a, lui, déjà repris la course en début de semaine.

ASSE / Montpellier, dimanche 17h et dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.