En ouvrant le score dimanche à Rennes, l'attaquant des Verts a mis fin à près d'un an de disette et signe son retour en forme.

AS Saint-Etienne - Un an après, Loïs Diony a retrouvé le chemin des filets en Ligue 1

Saint-Étienne, France

"J'aurais aimé que mon but serve à quelque chose", confie Loïs Diony après le match finalement perdu par les Verts à Rennes dimanche (2-1).

Malgré sa fin de série (11 matches sas perdre), l'AS Saint-Etienne peut tout de même se réjouir du retour en forme de son attaquant, embêté par ses adducteurs ces derniers temps.

Deux titularisations et un but en Ligue 1

Pour sa deuxième titularisation d'affilée après Lyon et l'arrivée de Claude Puel (sa 2e en Ligue 1 cette saison), Loïs Diony a été récompensé en ouvrant le score à la 19e dimanche. L'ancien Dijonnais n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 16 décembre 2018.

Je remercie mes coéquipiers. Loïs Diony

"C'est un but que je n'oublierai pas. J'ai ressenti de la joie et de la rage. Cela fait partie de la vie d'un attaquant. Parfois on marque, on est décisif. Et parfois, ça ne sert à rien. Je sais que mes coéquipiers m'apprécient. C'est pareil de mon coté. Ils étaient contents pour moi. Je les remercie."

Un retour qui tombe à pic en attaque

Le retour de Loïs Diony tombe bien car l'infirmerie stéphanoise est toujours aussi peuplée, notamment en attaque. Wahbi Khazri, Romain Hamouma et Charles Abi sont toujours blessés. Robert Beric est lui remplaçant ces derniers temps.

Les Verts reçoivent Nice mercredi (19h), dernier adversaire avant dimanche contre qui Loïs Diony avait marqué. Le taureau de Mont-de-Marsan compte bien remettre ça dans le Chaudron, histoire de faire oublier les sifflets de jeudi dernier.

