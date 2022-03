AS Saint-Étienne : un sprint final de tous les dangers ?

C'est la trêve pour les Verts. Les joueurs internationaux vont retrouver leurs sélections et il n'y aura pas de rencontre de Ligue 1 le week-end du 26-27 mars. La prochaine échéance pour l'ASSE ce sera face à l'OM le samedi 2 avril (à 21 heures). L'AS Saint-֤Étienne, 18e du championnat, va disposer de neuf matchs désormais pour s'éviter une descente en Ligue 2 à l'issue de la saison. Un sprint final dans lequel les Verts ont les cartes en main.

Le nul face à Troyes n'est pas une si mauvaise opération

Vendredi soir on était déçu évidemment du match nul (1-1) face à Troyes mais le week-end a été plutôt positif pour les stéphanois. Metz a été balayé à Rennes (6-1) et Bordeaux s'est montré incapable de prendre des points à domicile contre Montpellier même à 11 contre 9 pendant plus d'une mi-temps. Les deux clubs passeront cette donc trêve dans la zone rouge et Ils accusent respectivement 4 et 5 points de retard sur les Verts.

S'offrir le Sud et la Bretagne en 6 jours

Cela offre un tout petit matelas mais il permettra de ne pas recevoir l'OM dans 12 jours la peur au ventre. Un chaudron plein comme un œuf et une grosse ambiance sont attendus car la venue des Olympiens offre une formidable occasion de lancer ce sprint final. La semaine d'après le déplacement à Lorient, un point devant actuellement vaudra de l'or. Tout comme celui à Bordeaux le 20 avril car viendra ensuite un triptyque Monaco, Rennes et Nice (les deux derniers à l'extérieur) difficile à négocier sur le papier. La saison s'achèvera par la réception de Reims et un déplacement à Nantes le 21 mai.