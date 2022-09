AS Saint-Étienne : un troisième maillot aux couleurs de l'histoire de la ville pour la saison 2022-23

Un maillot noir charbon pour les Verts. Tout un symbole. L'AS Saint-Étienne a dévoilé ce mardi 13 septembre le troisième maillot destiné à cette saison 2022-23 en Ligue 2. Un maillot, du nouveau partenaire Hummel, qui ne sera que rarement porté mais qui pourtant porte, justement, à lui tout seul une forte charge symbolique et un beau clin d'œil à l'histoire de la ville.

Puits Couriot et lampe de mineur à l'honneur

Il y a d'abord le choix de cette couleur, bien sûr, le noir qui rappelle le charbon et les mines qui ont fait l'histoire de Saint-Étienne. "J'aime bien, surtout les motifs sur le maillot qui représentent la mine" confie Lucas. Le clin d'œil va même plus loin. Sur l'ensemble du maillot on peut constater des traits grisés, fins, qui le parcourent. "c'est en lien avec le puits Couriot" , note Mathieu pour qui "Ce maillot a un joli design, sobre mais très élégant."

Et puis, autre clin d'oeil et non des moindres, une lampe de mineur. Elle n'est pas visible du spectateur. Elle est cachée, à l'intérieur du maillot, dans l'encolure au niveau du cou. "la lampe des mineurs, derrière la nuque, moi qui suit un petit-fils de mineur, ça m'a un petit peu touché quand même" avoue Alain.

D'autres plus moqueurs et taquins, y voient un message caché, comme Didier "l'effort qu'il faut mettre dans le club par rapport aux joueurs, par rapport à tout ça. C'est très bien" affirme-t-il, façon de dire aux Verts d'aller au charbon pour sortir la tête haute de cette saison en Ligue 2.

Enfin, ce troisième maillot de la saison 2022-23 arbore pour la toute première fois le nouveau logo enrichi, du club avec des branches de lauriers et de chênes. Un clin d'œil, cette fois, au blason de la cité Stéphanoise.