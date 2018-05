Saint-Étienne, France

Le fonds d'investissement américain Peak6 négocie actuellement le rachat de l'AS Saint-Étienne. Le club l'a annoncé ce matin par un communiqué. Peak6 est déjà actionnaire de plusieurs clubs de football européens. L'entreprise basée à Chicago détient des parts dans les clubs de l'AS Rome (Italie) et de l'AFC Bournemouth (Angleterre). Le fonds d'investissement est même actionnaire majoritaire du club irlandais de Dundalk FC. Le prix de la vente n'est pas encore connu. Les deux dirigeants historiques de l'ASSE Bernard Caïazzo et Roland Romeyer devraient donc bientôt passer la main.

"Négociations exclusives" : c'est donc presque fait

On peut presque l'affirmer, nous dirons à 90%. En effet quand une entreprise communique sur le fait qu'elle est entrée en négociations exclusives pour son rachat avec une autre, c'est que sauf problème, l'opération va se faire. Concrètement il reste à régler les détails et à acter cette vente. Pour combien ? C'est évidemment la question principale. L'Equipe avait avancé le week-end dernier la somme de 50 millions d'euros. Cela constituerait une bonne affaire quand on se souvent que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer l'avait acheté pour cinq millions d'euros. Pour quand ? C'est l'autre question. Entre dix jours et trois semaines nous dit on du côté de l'ASSE. Assez vite pour préparer la prochaine saison.

C'est en tout cas un tournant historique que s'apprête à vivre l'ASSE, pour la première fois sous capital étranger. C'est même une révolution pour l'un des clubs historique et jusque là "familial" du foot français.

Le fonds Peak6, inquiétant ou rassurant ?

L'arrivée d'un fonds d'investissement peut d'abord paraître inquiétante. Ce n'est pas un particulier, c'est une entreprise qui veut faire de l'argent et tous les exemples, ces dernières années en France, n'ont pas été des réussites. On pense par exemple à Lille.

Sauf que Peak6 met les pieds dans un milieu - le sport et le foot - qu'il connait très bien. Le fonds d'investissement est déjà l'actionnaire minoritaire de l'AS Roma, demi-finaliste de la ligue des champions cette année. Il a des parts dans le club de Premiere League anglaise de Bournemouth. La firme de Chicago est aussi actionnaire majoritaire du club Irlandais Dundalk FC. Et puis le futur président, Jérôme de Bontin connaît aussi le ballon rond : ancien Président de Monaco, il est aujourd'hui directeur général des New York Red Bulls. L'ASSE est donc vraiment en train de franchir un cap, historique et économique. Pourvu qu'il soit sportif...

Le communiqué de l'AS Saint-Étienne :

Fondé en 1933, l’ASSE est le club le plus titré en France avec dix titres de champion de France, six coupes de France, une coupe de la ligue et une finale de coupe d’Europe des clubs champions. Résidant au mythique stade Geoffroy-Guichard, bénéficiant d’une communauté de fans et de supporteurs sans pareille et d’une identité forte, les Verts comptent parmi les clubs les plus populaires en France et en Europe.

PEAK6 est un investisseur global faisant preuve de passion dans ses investissements. PEAK6 possède une grande expertise dans le monde du sport et du football européen en particulier, étant actionnaire minoritaire de l’AS Roma en Serie A en Italie, de l’AFC Bournemouth en Premier League en Angleterre et également actionnaire majoritaire du club de Dundalk FC en Irlande. PEAK6 envisage de nommer Jérôme de Bontin comme Président du Club. M. de Bontin, né à Paris, a été précédemment Administrateur et Président de l’AS Monaco et Directeur Général des New York Red Bulls.

Jérôme de Bontin indique : "Nous sommes extrêmement fiers de rentrer en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. L’AS St Etienne est l’un des plus grands clubs français avec une histoire prestigieuse et des valeurs fortes. Nous sommes impatients de contribuer à de nouveaux succès."

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer commentent : "Après avoir reçu différentes options et repreneurs potentiels, nous sommes ravis d’entrer en négociations exclusives avec PEAK6. Nous avons été convaincus par leur grande connaissance du monde du sport, leur expérience du monde des affaires et leur rayonnement international, combinés à leur passion pour le football. Cette nouvelle étape permettra de pérenniser l’excellence sportive du Club sans renier ses valeurs. La présence d’un club français avec un actionnariat américain en finale de l’UEFA Europa League est un signe qui démontre l’efficacité du modèle U.S. dans le football européen."

La réalisation de l’opération reste soumise à la consultation du comité d’entreprise et à la finalisation de la documentation juridique.