AS Saint-Étienne - Vidéo : le beau souvenir de Frédéric Antonetti sur le public du Chaudron

Ce n'est pas la première fois qu'il retourne dans le Chaudron mais l'ambiance qui s'annonce pour la réception de Metz ce dimanche (13 heures ) pourrait rappeler de jolis souvenirs à Frédéric Antonetti. Plus de 32.000 personnes sont attendus pour ce match très important dans la course au maintien.

Le coach des Grenats a été celui des Verts entre 2001 et 2004 et avant de retrouver l'ASSE il a évoqué ses souvenirs du Chaudron en conférence de presse. "J'ai vu le public marqué un but" s'est il souvenu ému et amusé avant d'évoquer ce souvenir d'une magnifique soirée du 22 mai 2004 où l'AS Saint-Étienne avait battu Châteauroux 2-1 pour s'offrir un titre de champion de Ligue 2 dans son antre de Geoffroy-Guichard. "Le public avait donné des ailes aux joueurs" se remémore encore le technicien corse faisant notamment référence au sublime but de la victoire marqué par Damien Bridonneau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suspendu pour 10 rencontres (dont 3 avec sursis) pour son altercation avec des dirigeants Lillois lors de Losc - FC Metz, Frédéric Antonetti prendra place en tribune ce dimanche. Il pourra pleinement apprécier l'ambiance du Chaudron.