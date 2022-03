AS Saint-Étienne - Vidéo : Rémy Cabella accueilli en rock star pour son retour à Geoffroy-Guichard

Rémy Cabella a enchainé les selfies et autographes avec les supporters de l'ASSE

Promis il ne s'attendait pas à un tel accueil. Ce samedi Rémy Cabella, joueur des Verts entre 2017 et 2019 avait posté un message sur les réseaux sociaux où il donnait rendez-vous aux supporters à la boutique de l'ASSE.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils étaient plusieurs centaines à l'attendre ce dimanche matin avant la réception de Metz à 13 heures à Geoffroy-Guichard. "Rémy Reviens" ont clamé beaucoup de supporters en référence à la situation du joueur exilé en Russie depuis 2019.

C'est très flou avec Krasnodar" - Rémy Cabella

"C'était vraiment incroyable j'ai encore les frissons a réagit Rémy Cabella au micro de France Bleu. Cette ferveur me manque un petit peu au quotidien c'est vrai. C'est pour ça qu'on joue au foot. Mon retour ? J'entends que ça depuis des jours mais franchement je ne sais pas. C'est une période un peu compliquée et j'attends que tout se calme après je verrai. Là c'est très flou (avec le club de Krasnodar. il y a trop de problèmes dans le monde donc j'attends. Non je ne pense pas retourner là-bas c'est trop compliqué".