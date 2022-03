AS Saint-Étienne : Wahbi Khazri de retour pour la réception de Metz ?

Les Verts vont-ils devoir encore se passer de leur capitaine ? Wahbi Khazri, touché à la cheville face à Strasbourg n'est pas totalement rétabli. Sa participation à la rencontre capitale de dimanche face à Metz (13 heures) reste incertaine. "Wahbi (Khazri) va beaucoup mieux veut néanmoins rassurer Pascal Dupraz. J’ai bon espoir de la voir dans le groupe dimanche".

L'international tunisien a repris la course depuis une semaine mais sa cheville demeurait douloureuse à 72 heures du match face aux Grenats.

Hamouma non, Crivelli pas pour cette fois

Pascal Dupraz sait d'ores et déjà qu'il devra faire sans son "Super Sub" Romain Hamouma. Opéré de la main ce jeudi le doyen des Verts manquera au moins les deux prochaines rencontres. Tout comme Enzo Crivelli, qui souffre d'une blessure musculaire à l'aine et que l'on a toujours pas vu sous le maillot stéphanois. Bakary Sako touché au pied à l'entraînement est également incertain.

En défense, Saidou Sow et Yvann Maçon sont de nouveau forfaits.