AS Saint-Etienne : Wahbi Khazri élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de novembre

Saint-Étienne, France

Avec 39% des voix, Wahbi Khazri obtient ce lundi soir le titre de meilleur joueur du championnat du mois de novembre. L'attaquant des Verts reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière et permet au club d’obtenir une douzième récompense pour l’un de ses joueurs depuis la création de ce prix, lors de la saison 2003-2004.

Wahbi Khazri a marqué huit buts en l'espace de quinze rencontres. Ses brillantes statistiques sont détaillées sur le site de l'AS Saint-Etienne : "Wahbi Khazri s’est déjà montré 9 fois décisif (8 buts, 1 passe). Désormais détenteur du numéro 10, l’attaquant repositionné dans l’axe est 9e au classement des buteurs de Ligue 1 Conforama. Alors qu’il n’a même pas encore disputé une moitié de saison, il n’est plus qu’à un but du meilleur total de sa carrière (9), atteint avec le Stade Rennais (2017-2018) et les Girondins de Bordeaux (2014-2015)."