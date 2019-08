AS Saint-Etienne - Yann M'Vila : "L'équipe n'a pas peur de se dire les choses, plus de choses que l'année dernière"

Saint-Étienne, France

L'AS Saint-Etienne a réussi sa rentrée samedi soir à Dijon. Victoire 2-1 grâce à des buts de Romain Hamouma (5e) et Jean-Eudes Aholou (11e). Une bonne entame même s'il y a encore pas mal de choses à améliorer pour le milieu de terrain des Verts, Yann M'Vila.

"On a vu qu'on n'était pas au point physiquement"

"Le match a été très difficile. On a bien vu qu'on était pas encore au point physiquement. Ce qui est regrettable c'est de ne pas avoir concrétisé nos actions parce que je pense qu'on pouvait mettre deux-trois buts de plus."

"Il faut qu'on travaille la finition qui est un soucis"

"De toute façon, la finition a toujours été un soucis. Il va falloir travailler dessus ce qui nous permettra aussi de ne pas nous faire peur comme on a pu se faire peur avant la mi-temps samedi soir à Dijon."

"On n'a pas peur de se dire les choses dans l'équipe"

"On va retenir les trois points de la victoire et surtout l'état d'esprit du groupe, sincèrement super, parce qu'on a bien vu qu'on a rien lâché. Je pense qu'on se dit plus de choses que l'année dernière, que ce soit positif ou négatif. On n'a pas peur de se dire les choses. Et si ça peut faire avancer l'équipe, tant mieux pour nous."

Et si cela peut faire rester Yann M'Vila dans le Forez, tant mieux pour l'AS Saint-Etienne et ses supporters aussi. Car le milieu de terrain reste courtisé sur le marché des transferts qui fermera en France le 31 août.

On reviendra sur cette 1ère victoire de l'ASSE dans le Débrief qui fait sa rentrée ce lundi à 18h, avec nos partenaires, le site En vert et contre tous. On attend vos appels au 04 77 10 00 10.