Saint-Gildas-des-Bois : des maillots de stars à gagner à la tombola du Football Club des 3 Rivières

Après une année blanche en raison de la crise sanitaire, deux membres du Football Club des 3 Rivières à Saint-Gildas-des-Bois qui compte 220 licenciés ont eu l'idée de solliciter les clubs pro pour essayer de faire rentrer de l'argent dans leur association mais aussi pour animer lavie de leur structure. D'habitude, les buvettes, les repas et les soirées loto permettaient de financer les besoins du club.

Des milliers de mails envoyés au culot

Sans aucun contact dans l'univers du football professionnel, les deux amis y vont au culot. Depuis le mois de mars, ils contactent les clubs par mail, expliquent la situation de leur club amateur. Ils envoient des milliers de mails, passent des heures et des heures. "On y est allé au culot" explique Marius Houis, l'un des deux compères, "au début on s'était fixé les clubs de la région, puis les clubs français de Ligue 1. Quand on a vu qu'on avait des retours, on a décidé de solliciter les clubs du Top 10 européen, et ça a marché".

Marius Houis et Maxence Quéré ont fait preuve de "culot" pour contacter les clubs © Radio France - Anne Patinec

Une quarantaine de maillots à gagner

Une quarantaine de maillots ont été récupérés. La plupart sont dédicacés, certains ont même été portés par les joueurs et comportent un certificat d'authenticité. Plusieurs maillots devraient attirer les convoitises des amateurs de football . _"_On a un maillot dédicacé de Killian Mbappé, un de l'OM dédicacé par toute l'équipe. On a aussi reçu un maillot de N'Golo Kanté de Chelsea, d'Eden Hazard du Real de Madrid et de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turin" se réjouit Maxence Quéré, ravi que l'univers du football professionnel vienne en aide aux amateurs.

Les tickets de tombola s'achètent deux euros sur la plateforme HelloAsso. Le tirage se fera le 3 juillet, au stade de Saint-Gildas-des-Bois en public si la situation sanitaire le permet. En attendant, les maillots sont en sécurité dans un coffre-fort.