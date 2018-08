Saint-Malo, France

Les Bleues ont été brillantes ce dimanche face aux Pays-Bas au stade Marville de Saint-Malo. L'équipe de France remporte (4-0) haut-la-main le dernier match des phases de groupe au mondial de foot féminin des moins de 20 ans. Elles affronteront jeudi prochain la Corée du Nord.

Des supporters conquis

Environ 2.000 personnes ont sorti les drapeaux tricolores pour soutenir l'équipe de jeunes footballeuses. Le match a été à la hauteur des attentes des supporters. Pour Christelle et Anita, c'est certain "qu'elles seront championnes du monde. Elles vont ramener la coupe à la maison comme les garçons [en juillet]. C'était génial, elles sont super fortes nos françaises".

Les Françaises ont affronté l'équipe des Pays-Bas ce dimanche à Saint-Malo. © Radio France - Francis Letocart

Un florilège de compliments pour un sport encore trop peu médiatisée pour Valorys : "On ne parle pas assez du foot féminin par rapport aux garçons. C'est dommage parce qu'on a de très bonnes joueuses. En 2019, la France accueille la coupe du monde de foot féminin et on n'en parle pas beaucoup. Alors les moins de 20 ans, c'est encore plus compliqué".

Christelle, Anita et leurs filles respectives sont toutes fans de foot. © Radio France - Willy Moreau

Les supporters regrettent ce manque de visibilité d'autant plus que sur le terrain, la différence est notable avec le jeu des garçons :

Les supporters des U20 féminines taclent le jeu des footballeurs masculins. Copier

Les joueuses françaises affrontent la Corée du Nord jeudi prochain au stade Guy-Piriou à Concarneau à partir de 19h30.