Saint-Ouen : les habitants invités à donner leur avis sur la rénovation du Stade Bauer

La rénovation du Stade Bauer, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), a été actée officiellement, ce vendredi 23 octobre, par le maire et le président du Red Star, le club de foot audonien. Les habitants sont invités à partager leur avis et leurs envies sur le projet lors d'une consultation publique.

Le stade Bauer de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui fête ses 111 ans ce 24 octobre, sera bien rénové dans les prochaines années. Le projet a été annoncé, officiellement, ce vendredi 23 octobre, par le maire de la ville, Karim Bouamrane et Patrice Haddad, le président du Red Star.

L'annonce a été faite devant les caméras et les journalistes venus nombreux et réunis dans l'enceinte même de ce stade qui a marqué l'histoire du club, de la ville et du football. Plusieurs fans du Red Star, vêtus de leur casquette, de leur maillot ou de leur blouson aux couleurs de leur équipe, étaient présents aussi dans la salle, attentifs aux annonces.

Union sacrée autour du projet

Il faut dire que le dossier de la rénovation du stade Bauer est sur la table depuis des années, sans jamais avoir été concrétisé. "Des promesses, on nous en a fait pas mal, mais ce coup-ci, il y a un alignement des planètes et des protagonistes et on le sent bien", déclare Jean, un ancien joueur et fervent supporter du club. "L'alignement des planètes" a fait avancer les choses, confirme Karim Bouamrane. Le nouveau maire (PS) de Saint-Ouen a fait du stade Bauer, une de ses priorités.

L'élu souligne l'union sacrée autour de ce projet conclue entre la ville, le département, la Région et le territoire de Plaine Commune. "Ça va marcher parce qu'aujourd'hui tout le monde est uni". Le maire ne cache pas son ambition pour le club : "On vise l'excellence donc la ligue 1", alors que le Red Star évolue en National cette saison.

Karim Bouamrane, le maire PS de Saint-Ouen, au stade Bauer le 23 octobre 2020 © Radio France - Hajera Mohammad

"Il faut garder l'âme du Stade !"

Si les supporters se réjouissent du projet de rénovation, ils veilleront aussi aux travaux et au résultat final. "Il faut garder l'âme du stade, ne pas le défigurer surtout", prévient Jean. Christian, qui ne loupe quasiment aucun match, voit très bien à quoi doit ressembler le Bauer de demain : "Je veux un stade à l'anglaise avec des tribunes proches du terrain pour que l'ambiance soit chaude et que le spectacle soit sous nos yeux. Qu'il y ait des tribunes VIP pourquoi pas, mais qu'on privilégie avant tout le spectateur qui lui paie sa place et vient supporter son équipe".

Stade Bauer de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

Un stade accessible à tous

Le stade restera un "lieu de vie" populaire, promet Patrice Haddad, le président du Red Star. "Vous le voyez aujourd'hui, il n'y a personne dans les stades avec le Covid, et bien nous on a joué l'an dernier à Beauvais déjà dans ces conditions, aucun spectateur, personne nous suivait", raconte celui qui dirige le club depuis 2008. "Ces supporters remplissent l'atmosphère et c'est l'ADN du club, on a besoin de leur donner des sièges, des tribunes, une infrastructure".

Sans oublier l'ambition sportive : le club qui vise la montée en Ligue 2 dès l'an prochain, et pourquoi pas la Ligue 1 plus tard, a besoin d'un stade aux normes et homologué pour accueillir les rencontres de ces deux championnats. Le président vise une jauge de 10.000 places pour accueillir le public après la rénovation.

Patrice Haddad, président du Red Star, club de foot de Saint-Ouen en Seine-Saint-Deni © Radio France - Hajera Mohammad

Le stade rénové pour 2024

Les travaux seront réalisés par le groupe immobilier Réalités qui devient également actionnaire minoritaire du club. Le chantier sera lancé l'été prochain pour une livraison du stade rénové, prévue en 2024, selon le maire. Mais Yoann Choin-Joubert, le PDG de Réalités est plus ambitieux : "Je ne vois aucun empêchement pour livrer le stade à l'inter-saison 2023".

Quant au budget, la première phase des travaux qui consistera à remettre les tribunes aux normes est évaluée à 2,5 millions d'euros. Le groupe qui évaluait un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros avec, dans son premier projet, une reconstruction totale du stade, revoit ses objectifs à la baisse avec une rénovation finalement. "On serait entre 120 et 150 millions d'euros", affirme Yoann Choin-Joubert qui se réjouit néanmoins de faire partie de l'aventure.

Stade Bauer de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

Une consultation publique ouverte aux habitants

Les habitant de Saint-Ouen sont invités à prendre part au projet en partageant leur avis et leurs envies sur cette rénovation, lors d'une consultation publique en ligne. La mairie va lancer une plateforme internet le 4 novembre et la consultation sera ouverte jusqu'au 26 novembre Les résultats seront étudiés lors d'un conseil municipal, le 14 décembre prochain.

Le calendrier de la rénovation du Stade Bauer de Saint-Ouen :