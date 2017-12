Saint-Palais-sur-Mer, Charente-Maritime, France

" C'est quand même bizarre de se retrouver sur un album, mais on finit par s'habituer", avoue Lucas, joueur de l'équipe des moins de 14 ans en regardant sa photo.

Quentin lui, semble plus à l'aise avec sa propre image. "Je suis vraiment trop content! Ma vignette préférée?! La mienne!", lance-t-il. Comme Lucas et Quentin, les 230 licenciés du club de Saint Palais sur Mer ont eu droit gratuitement à un album et deux paquets de dix vignettes.

Pour compléter leur collection, ils vont devoir débourser 1 euro par paquet. 1000 ont déjà été vendus dans les commerces de la commune.

Ça rappelle les vignettes avec Platini dessus. Cyril, entraîneur des moins de 11 ans.

Et le succès ne va sans doute pas en rester là. Même les parents semblent pris par le virus. "On va essayer de toutes les avoir !", annonce Valérie, mère d'un joueur chez les moins de 14 ans. Les albums type Panini font donc toujours fureur chez les petits et grands. Cyril l'un des entraîneurs l'a bien compris. "Les parents retombent en enfance car ça leur rappelle les Platini, les Cantona... Quant aux plus jeunes, ils découvrent ce que l'on faisait dans la cour de récréation. A savoir s'échanger les vignettes et compléter en premier la collection. Et puis forcément il sont un peu excités quand ils ouvrent un paquet car ils espèrent tous découvrir leur propre visage."

A gauche, Sylvain Thimonier, l'un des licenciés à l'origine du projet. © Radio France - Antoine Miailhes

C'est donc une belle réussite qui s'annonce pour les 70 ans du club. C'est justement à l'occasion de ce soixante dixième anniversaire que Sylvain Thimonier, son secrétaire a décidé d'innover. "Chaque année la vente des traditionnels calendriers ne plaisait pas forcément aux joueurs, ni aux parents. Là le concept est beaucoup plus sympa, du coup tout le monde joue le jeu". Même les commerçants ont accepté d'aider le club en commercialisant une grande partie des albums et des vignettes. "Ils se sont vite rappelés leur enfance et donc ils nous ont accueilli à bras ouverts", rajoute Sylvain Thimonier. Seul bémol pour l'instant, la rupture des stocks. Les 12 000 vignettes commercialisées au départ sont parties en à peine quelques jours. L'association va donc continuer à en faire imprimer pour ne pas s'arrêter en si bon chemin.