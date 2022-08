Le stade Mickaël Landreau est inauguré ce samedi à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Le stade de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, non loin de l'allée des Chevrets, aura désormais son propre nom. Il faudra l'appeler complexe Mickaël-Landreau, du nom de l'ancien gardien de but international passé par le FC Nantes. C'est le club de football de la commune qui a fait ce choix en accord avec la municipalité, et ce, quelques années après la rénovation complète du complexe de football. L'inauguration a lieu ce samedi 27 août, à partir de 11h30, en présence de Mickaël Landreau.

Je me suis demandé : "Pourquoi moi ?"

Une décision qui a à la fois enchanté et surpris le principal intéressé. "Habituellement, c'est de manière posthume qu'un joueur a un stade à son nom, sourit-il. Je me suis demandé : "Pourquoi moi ?". J'ai eu besoin d'échanger avec les élus de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, de comprendre le projet du club, et les raisons pour lesquelles il m'ont choisi, pour que l'on fasse ce bout de chemin ensemble."

Le club souhaitait le nom d'un sportif nantais

"À Saint-Philbert, tous les sites sportifs sont nommés, soit par le nom d'une ville olympique soit d'un athlète", explique Frédéric Soret, adjoint aux sports de la ville. "On a donc sollicité le club pour savoir quel nom leur parlait le plus et il souhaitait un sportif nantais. Ils ont fini par opter pour Mickaël Landreau". Un choix qui ne doit rien au hasard, car le joueur est originaire de Machecoul (commune collée à Saint-Philbert) et a marqué l'histoire du FC Nantes avec plus de 350 matchs disputés, dont le premier joué à l'âge de 17 ans.

Si Mickaël Landreau n'a jamais vécu à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, il reste le joueur emblématique de la région, d'après Patrice Gauthier, co-président du club de football de la commune : "C'est un nom qui est venu naturellement. Formé au FC Nantes, il a eu une belle carrière au PSG, à Lille et à Bastia. Il a également joué en équipe de France. Un joueur dans le coin qui a un palmarès comme celui de Mickaël, il n'y en a pas énormément."

Patrice Gauthier et Frédéric Soret attendent plus de 700 personnes pour l'inauguration du stade, dans une commune qui compte 8.700 habitants et 550 licenciés au club de football.