Saison de Ligue 2 terminée pour les Chamois Niortais !

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dévoilé la stratégie de sortie du confinement décidé pour lutter contre le Covid-19. Au 11 mai, il ne sera toujours pas possible de pratiquer des sportifs collectifs. Les Championnats de Ligue 1 et Ligue 2, notamment, ne pourront pas reprendre.

L'arrêt de la quasi-totalité des activités sportives va se prolonger. Sans reprise pour le moment. Elles sont même terminées pour ce qui est des saisons de sports professionnels, « notamment celle de football », a dit le chef du gouvernement ce mardi après-midi devant les députés.

Ni la Ligue 1, ni la Ligue 2 ne pourront donc aller à leur terme - en tout cas si une fin était envisagée avant fin août.

Et les projets encore à l'étude posent question puisque « les événements qui regroupent plus de 5000 participants (...) ne pourront se tenir avant septembre », a dit Edouard Philippe.

Réunion des clubs de Ligue 2 pour décider du scénario d'arrêt

"Nous prenons acte de cette décision", indique Karim Fradin, le président des Chamois niortais. "Entre clubs, on va se réunir au niveau de nos instances, syndicats, Ligue de football et discuter un peu plus dans le concret des scénarios d'arrêt", poursuit-il sans vouloir pour l'instant faire plus de commentaires.