Saison terminée pour Nama Fofana, le défenseur de la Berrichonne Foot

Les galères et les problèmes physiques se multiplient pour le défenseur castelroussin Nama Fofana. Après des examens réalisés lundi, le diagnostic est tombé : rupture du ligament croisé au genou droit et plusieurs mois d'absence loin des terrains. Il va devoir être opéré et entamer une longue rééducation. En 2019, Fofana avait déjà été blessé gravement au talon d'Achille, l'obligeant au repos pendant plus de sept mois.

ⓘ Publicité

La saison de Nama Fofana est d'ores et déjà terminée. Il ne pourra pas aider ses coéquipiers dans leur mission maintien en National. "Je vais faire en sorte d’être au maximum au centre d’entraînement pour être entouré, et pour soutenir l’équipe dans notre objectif !", confie le défenseur sur le site officiel de la Berrichonne Foot.