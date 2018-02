Il n'y a pas que sur le terrain que le PSG domine largement la Ligue 1. Selon les estimations publiées par le journal L'Équipe ce mardi, le club de la capitale place neuf joueurs dans le Top 10 des plus gros salaires. Avec en tête Neymar, qui touche 3,067 millions d'euros bruts par mois.

Derrière le Brésilien, huit Parisiens, à commencer par Edinson Cavani (1,54 million d'euros bruts mensuels) et Kylian Mbappé (1,5 million d'euros). À noter qu'à lui seul, Neymar gagne autant que ses deux acolytes. Viennent ensuite Thiago Silva (1,33 million), Angel Di Maria et Marquinhos (1,12 million), Thiago Motta (875.000 euros) et Javier Pastore (770.000 euros).

Falcao, l'intrus monégasque

La neuvième place du classement est occupée par un intrus : l'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao, qui émarge à 750.000 euros par mois. Le défenseur brésilien du PSG Dani Alves referme ce Top 10, avec 700.000 euros de salaire mensuel.

Il faut pousser jusqu'à la treizième place pour trouver d'autres joueurs que ceux du PSG. En l'occurrence deux Marseillais, avec le Français Dimitri Payet et le Brésilien Luis Gustavo (500.000 euros).