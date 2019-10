Samir Aït-Saïd, du cauchemar de Rio au rêve de Tokyo

Antibes, France

Quelques jours après sa médaille de bronze sur l'épreuve des anneaux, décrochée aux mondiaux de Stuttgart, en Allemagne, on retrouve Samir Aït-Saïd dans son gymnase à Antibes, là où il s'entraîne dur depuis 2016. Originaire de région parisienne, c'est ici sur la Côte d'Azur qu'il décide de se préparer pour les JO de Rio, dans le club le plus titré de France (32 titres nationaux par équipe) et aux côtés d'un coach, Rodolphe Bouché, qui le suit depuis qu'il a 12 ans. "On se connaît par cœur avec Samir," raconte son coach. "On est comme un couple. Il y a des moments où c'est chaud, on s'engueule mais on est très complice. Samir a son caractère, il n'est pas toujours facile." "Lui non plus il n'est pas facile tous les jours," rigole le gymnaste en désignant avec affection son entraîneur. Un sourire qui n'a pas accompagné tout le parcours récent de l'athlète de 29 ans.

Après une grave blessure à la jambe droite qui le prive des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Samir Aït-Saïd arrive très ambitieux à Rio. Mais la compétition vire au cauchemar. Le 6 août 2016, il manque sa réception sur l'épreuve du saut à cheval. Résultat : double fracture tibia-péroné. Les images de sa jambe fracturée avait fait le tour du monde. Un coup du sort qui ne l'a pas empêché de repartir de l'avant. Et de se relever. "Sur le moment je ne me suis pas vraiment relevé vu que j'avais la jambe en "Z"," sourit aujourd'hui le gymnaste.

S'il travaille dur pour retrouver la compétition et le haut niveau, c'est aussi pour honorer une promesse. Celle faîte à son papa, décédé au mois de janvier dernier. "_A Rio, j'ai promis à mon père que je décrocherai une médaille aux JO. Je suis un homme de parole_. Je vais aller à Tokyo et je vais me battre pour lui et pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces moments de galère."

Tokyo 2020 avant Paris 2024

Alors après sa fracture il se remet au travail et décroche à 29 ans sa première médaille mondiale à Stuttgart sur les anneaux, après cinq médailles européennes. Mais surtout, il décroche son ticket in-extremis pour les prochains JO de Tokyo, son objectif. "Je veux et je vais aller chercher l'or." "Il a le niveau évidemment, il fait partie des trois meilleurs mondiaux de la discipline, mais il va devoir aller chercher des ressources qu'il n'a jamais exploré pour performer le jour J," analyse son entraîneur. Quoiqu'il arrive, Samir Aït-Saïd assure qu'il ira jusqu'aux Jeux Olympiques 2024 de Paris.