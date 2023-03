Sanchez sur son avenir à l'OM : "Ca ne m'intéresse pas d'être 2e, je veux des titres"

L'OM sera à Rennes dimanche soir (20 h 45) en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Le dauphin du PSG va tenter de rebondir après la claque reçue mercredi en coupe de France et l'élimination aux tirs au but par Annecy , club de Ligue 2.

Un match qui laisse des traces dans le vestiaire. "La pire défaite de ma carrière" selon Alexis Sanchez qui s'exprimait vendredi après-midi en conférence de presse. C'est dur pour moi et les joueurs. On présente nos excuses aux supporters. C'est une très grosse déception".

Un avenir incertain à l'OM

On sent l'attaquant très touché, au point qu'il a lui même parlé de son avenir à l'OM. Alexis Sanchez qui est arrivé l'été dernier de l'Inter Milan, dispose d'une année en option mais sous conditions que la star chilienne a rappelées, mettant clairement la pression sur l'OM. "Je ne suis pas ici en vacances. J'ai très envie de rester à Marseille mais je veux gagner des titres. Je l'ai dit quand je suis arrivé. Ca ne m'intéresse pas d'être 2e, 3e, 4e, se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi je veux être champion ! Je veux remporter des titres. Et donc pour mon avenir on verra aussi en fonction des résultats obtenus".

Veretout ok, Gigot incertain à Rennes

En attendant de connaître l'avenir d'Alexis Sanchez à Marseille, Igor Tudor dispose d'un groupe quasi complet pour le match à Rennes. Jordan Veretout s'est entraîné normalement vendredi. Cengiz Under revient de suspension. La seule incertitude concerne Samuel Gigot. Le défenseur blessé à une cheville n'est pas sûr de faire le déplacement en Bretagne. La décision sur sa participation au match sera prise lors du dernier entrainement prévu samedi.