Philippe Montanier après la sanction infligée au TFC : "On nous prend pour des cons"

Les propos racistes tenus par un spectateur du virage Brice Taton lors du derby TFC-Rodez à l'encontre du gardien de but ruthénois Lionel Mpasi pourraient coûter cher au club toulousain.

Montanier : "On nous prend pour des cons"

La décision de la commission de discipline de la LFP est tombée ce mercredi : un point de retrait avec sursis. S'il y a récidive, la sanction tombera. "Moi je suis l'adversaire, j'envoie un de mes supporters à Toulouse et c'est réglé. C'est incompréhensible. C'est faciliter les supporters des équipes adverses à venir chez nous et faire sauter le point. C'est incroyable. On a cet épée au-dessus de la tête qui peut dépendre d'un individu. Pour moi ce n'est pas la bonne méthode mais je ne suis pas compétent. Je ne suis pas con non plus. _Là on nous prend pour des cons_", lâche le coach Philippe Montanier.

Le club pourrait faire appel

Jugeant la décision "disproportionnée et injuste", le club se réserve le droit de faire appel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix