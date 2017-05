Sanction confirmée par le CNOSF, l'USO ne récupérera pas ses quatre points

La sanction en première instance est confirmée par le CNOSF. L'US Orléans ne récupérera ses quatre points. Décision prononcée ce samedi.

Le Comité National Olympique et Sportif Français était le dernier espoir des footballeurs d'Orléans. En première instance, la Direction nationale de contrôle et de gestion de la ligue, a infligé une pénalité de quatre points au club pour présentation de comptes financiers inexacts. Décision, dont le club d'Orléans a fait appel. Finalement, le CNOSF se range du coté de la DNCG.

Le maintien se jouera sur le terrain

Quatre points qui aurait permis à l'USO de sortir de sa position de barragiste et de s'assurer directement d'un maintien en ligue 2. Tout se jouera donc sur le terrain. Après le nul concédé au Clermont foot ce vendredi soir au stade de la Source, deux buts partout, l'USO toujours 18ème au classement et à deux points de ses deux adversaires, (Auxerre et le Red Star), devra lutter jusqu'à la fin du championnat. Pour un maintien direct sans passer par les barrages, il faudra gagner le dernier match au Havre en espérant un faux pas d'Auxerre face au Red Star.

En haut de tableau, 6 équipes se tiennent en 3 points et peuvent encore croire à la montée. Pour l'instant Strasbourg, Amiens et Troyes composent le podium.