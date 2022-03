Sanction symbolique pour le Stade de Reims suite à une suspicion de propos racistes face à Brest

Comme on pouvait s'y attendre, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel n'a pas eu la main lourde suite aux suspicions de propos racistes venant des tribunes lors de la rencontre Stade de Reims - Stade Brestois le 20 février dernier. Après une instruction de 15 jours, la commission de discipline a prononcé une fermeture pour un match avec sursis du bloc 14 de la tribune Meano du Stade Delaune. C'est dans ce bloc qu'un spectateur avait clairement proféré des propos à caractère raciste, relayés dans une video sur tweeter. Mais il s'agissait là d'un acte isolé et en aucun cas d'un comportement de groupe. Le club avait réussi à identifié la personne avant de porter plainte contre elle. Comme nous vous le révélions ce matin, l'instruction n'avait en revanche pas réussi à confirmer les propos d'un spectateur qui avait tweeté pendant le match au stade Delaune, dénonçant des propos jugés racistes comme "On est en France", "One two three, rentre dans ton pays". C'est son tweet qui avait provoqué un "buzz" incontrôlé et surtout démesuré.

Le Stade de Reims voit donc là une sanction très symbolique, histoire aussi de ne pas banaliser des propos racistes, même isolés, dans un stade. A noter que cette sanction frappée d'un sursis, ne peut se transformer en sanction ferme uniquement si les mêmes propos sont répétés d'ici la fin de la saison et uniquement... dans le bloc 14.