Sanctions contre l'ASSE : "elles sont très dures", estime le président de l'Union des supporters stéphanois

L'ASS sanctionné après les violences à Geoffroy Guichard, lors de la défaite contre Auxerre le 29 mai et la descente en Ligue 2. La Ligue de football professionnel prononce 3 points de pénalité et 4 matches à huis clos contre les Verts. Sanction lourde selon le président de l'USS Jean-Guy Riou.

Le couperet est tombé. L'AS Saint-Étienne est bel et bien sanctionnée par la LFP. 6 matches à huis clos, dont 2 avec sursis et 6 points de pénalité, dont 3 avec sursis, à un mois du début de la nouvelle saison en Ligue 2. Décision de la Ligue de Football professionnelle, après les violences qui ont émaillé la fin des barrages face à l'AJ Auxerre, dans le Chaudron.

Des sanctions collectives "absolument pas" justifiées

D'après son président, la commission de discipline est allée explorer une "zone de sanctions élevées", à cause de la violence des faits et des antécédents du club. Ça aurait pu être pire, mais pour le président de l'USS, l'Union des supporters stéphanois, Jean-Guy Riou, c'est déjà trop. "Quand on y regarde de plus près, en fait, elles sont très dures", estime-t-il.

Selon lui, ces points de pénalité avec sursis, "c'est une épée de Damoclès. C'est à dire que s'il y a un nouveau craquage de fumigènes pendant la saison, ça sera 6 points qui seront retirés à l'AS Saint-Étienne". Les Verts partent en effet avec un boulet au pied, lourd de trois points, avant leur premier match de Ligue 2 contre Dijon le 30 juillet. Pour Jean-Guy Riou, les sanctions collectives ne sont "absolument pas" justifiées et "ne devraient pas exister".