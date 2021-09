Incidents lors du match Nice-OM : "Notre devoir, c'est d'assumer les sanctions" assure Jean-Pierre Rivère

Plus de 36 heures après les sanctions prononcées par la commission de discipline de la Ligue, les dirigeants de l'OGC Nice ont pris la parole ce vendredi midi. Jean-Pierre Rivère a confirmé que le club ne ferait pas appel des sanctions et annonce plusieurs mesures prises à l'Allianz Riviera.

Pendant que le président, le directeur de la communication, les joueurs de l'OM s'exprimaient et critiquaient les décisions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, ces dernières heures, les dirigeants du Gym, eux, gardaient le silence. Un mutisme rompu ce vendredi midi, en marge de la conférence de présentation de la dernière recrue Andy Delort. Avant de présenter leur nouveau buteur, le directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, et le président, Jean-Pierre Rivère, ont pris la parole à propos des sanctions concernant le match Nice -OM, qui devra être rejoué sur terrain neutre.

"Cet événement va nous marquer pour longtemps." - Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice

à lire aussi Nice-OM : le match sera rejoué sur terrain neutre et à huis clos

L'OGC Nice ne fera pas appel des sanctions

Sur un ton calme, mais déterminé, Jean-Pierre Rivère a d'abord confirmé que le club ne ferait pas appel des sanctions. "Il n'en est pas question. Notre devoir, c'est d'assumer ces sanctions. La question n'est pas de savoir si elles sont justes ou injustes. La commission de discipline a fait son travail. Cet événement va nous marquer pendant longtemps. Je suis surtout peiné et gêné que nos actionnaires aient vu ce triste spectacle."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le point de pénalité a du mal à passer

Julien Fournier a ensuite pris la parole notamment sur les sanctions sportives, très sévères selon le directeur du football de l'OGC Nice. "Oui c’est un gros coup sur la tête ce point de retrait. On va le chercher dans la poche des joueurs. C’est un point acquis par l’équipe. La sanction concernant l’OGC Nice est lourde. Peut-être à la hauteur des événements, mais elle est très lourde et sévère, et j’ai une pensée très importante pour nos joueurs. J’ai toujours du mal avec les sanctions collectives. Nos joueurs ont toujours voulu calmer les esprits."

Julien Fournier a été relancé sur la décision de ne pas faire appel : "On n’a pas craint une sanction plus sévère. On a vu que Metz pouvait avoir une sanction réduite. La question s’est posée d'un point de vue moral et éthique. On a estimé avec le propriétaire que ce n’était pas le bon choix. Marseille peut faire appel, ça les regarde."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus aucune bouteille autorisée à l'Allianz Riviera

Pour éviter que ces tristes événements ne se reproduisent, le club annonce également plusieurs mesures à l'Allianz Riviera. Plus aucune bouteille ne sera autorisée dans le stade. Elles seront remplacées par des gobelets. Il ne sera plus non plus autorisé de circuler en bas des tribunes. Les premiers rangs de la Populaire Sud seront condamnés pour l'installation d'un filet de protection. "Ces filets, on les réclame depuis longtemps," a répété Jean-Pierre Rivère ce vendredi.