Sandryk Biton passe la main, une page se tourne au FC Sète

Le FC Sète n'a plus de manager général ! Après quatre ans à servir le club, Sandryk Biton a rendu son tablier. En froid ces derniers mois avec l'agglomération et la mairie, en raison de la volonté des collectivités de changer l'équipe dirigeante et de lancer un nouveau projet, l'homme chargé notamment de la direction sportive a mis fin à sa collaboration, en début de semaine, d'un commun accord.

La santé financière du club était d'ailleurs menacée, puisque cette crise avait entraîné la suspension ou le retard de certaines subventions ou investissements. Sandryk Biton, qui aurait obtenu en contrepartie des garanties sur l'avenir de certains de ses collègues, a donc décidé de se sacrifier pour dénouer la situation et permettre à tous d'avancer.

Son président Jean-François Gambetti, avec qui il a travaillé main dans la main ces trois dernières années, salue celui qui, à ses yeux, a "toujours été l'homme de la situation sportive. Il sait faire, il sait tenir une équipe et des joueurs. On ne peut pas lui enlever ça, en plus de son mental d'acier", nous a-t-il confié, regrettant cependant le timing de cette séparation, alors que le club n'est pas encore sauvé et qu'il reste dix matchs pour y parvenir.

Sandryk Biton devrait parler aux acteurs du club et tenter de rassurer les joueurs, ce mercredi. Pour l'heure, personne n'a été nommé pour le remplacer. Le nom de Vitorino Hilton circule pour prendre les commandes du sportif, même si le brésilien reste déterminé, jusque-là, à rechausser les crampons, après une reprise avortée cet hiver.

L'avenir du FC Sète, lui, reste toujours aussi flou. Un homme, Yoni Ragioneri, a été nommé conseiller du président dans le but, là aussi, de réchauffer les relations avec la mairie et l'agglomération, qui auraient par ailleurs engagé ou repris les discussions avec de potentiels repreneurs.