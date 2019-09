Sanjin Prcić : "Je veux grandir avec Strasbourg"

Strasbourg, France

Lors de son premier passage au Racing sous forme de prêt, Sanjin Prcić avait gagné la Coupe de la Ligue, marqué deux buts et adressé deux passes décisives en championnat. Le Franco-Bosnien a fait cet été la préparation avec son club espagnol de Levante, mais il n'a pas joué les matchs amicaux, car il n'entrait pas dans les plans de son entraîneur. Alors, il a saisi l'opportunité de revenir à Strasbourg, lors du dernier jour du mercato estival, "très enthousiaste et fier de retrouver le club, le groupe et le public très chaleureux".

Comme en janvier, Sanjin Prcić a la lourde tâche de remplacer Jonas Martin, qui s'était blessé l'hiver dernier et qui cette fois-ci a été transféré à Rennes, mais ça n'effraie pas le franco-bosnien. "J'aime les responsabilités, mon métier je le vis à fond, raconte le milieu de terrain. J'ai envie d'en profiter un maximum et de prendre les responsabilités du jeu, de ce que le coach va me demander. Je vais essayer d'être le plus performant possible".

J'ai encore beaucoup à donner

Formé à Sochaux, Sanjin Prcić a déjà joué à Rennes, au Torino et à Pérouse en Italie, à Levante en Espagne. À bientôt 26 ans, il espère maintenant devenir un maillon fort du Racing, avec lequel il est très ambitieux, malgré le début de saison compliqué en Ligue 1 : "Collectivement, l'objectif c'est de faire mieux que la 11ème place de la saison passée. Personnellement, c'est important de m'installer quelque part, car j'ai un peu voyagé ces derniers temps. J'espère petit à petit m'imposer, prendre confiance pour que j'arrive à exploiter tout mon potentiel, car j'ai encore beaucoup à donner. J'ai tout simplement envie de grandir avec le club".

Sanjin Prcić veut "grandir avec le Racing" Copier

De retour à la maison

Grandir sous le regard bienveillant de ses parents qui habitent toujours dans le territoire de Belfort. "Ils sont très contents, se réjouit Sanjin Prcić. _Quand je leur ai annoncé mon retour, ils étaient super heureux. C'est un plus". S_es parents avaient fui la guerre en ex-Yougoslavie pour s'installer à Belfort, quelques mois avant la naissance de Sanjin Prcić en 1993.

Pour retrouver le rythme de la compétition, la dernière recrue en date du Racing jouera avec l'équipe réserve ce samedi à Molsheim face à la réserve de Troyes (coup d'envoi à 16h). Si tout se passe bien, il pourrait enchaîner avec un déplacement le samedi 14 septembre au Parc des Princes pour le prochain match de Ligue 1 du Racing face au PSG.