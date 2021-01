Sans public, mais avec beaucoup de téléspectateurs, le stade Bollaert accueille le Trophée des champions

C'est une première depuis 2008, la finale du Trophée des champions de football se dispute en France. C'est le stade Bollaert-Delelis de Lens qui a été désigné. Il accueille la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ce mercredi 13 janvier 2021 (21h).

C'est le Stade Bollaert de Lens qui accueille le Trophée des champions ce mercredi 13 janvier 2021. Pour cette édition un peu particulière, Marseille et Paris se disputent ce qui est d'habitude le premier titre de la saison.

Un Trophée des champions bien singulier

Tous les ans, avant la reprise de la saison, au mois d'août, le Trophée des champions oppose, souvent à l'étranger, pour plus de visibilité, le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe de France.

Sauf que cette année, la finale de la Coupe de France s'est tenue fin juillet, à cause de la crise du coronavirus. Et que, comme pour le championnat, c'est le Paris Saint Germain qui l'a remporté. Dans ce cas, le Trophée des champions oppose le double champion au deuxième du championnat, l'OM cette fois.

Toujours à cause de l'épidémie de Covid, le match se joue en France, c'est plus prudent. Après Montréal au Canada, Tanger au Maroc, la Chine, les Etats-Unis ou encore le Gabon, c'est Lens qui a été choisi. Et le match se jouera, bien évidemment, à huis clos.

Le public pourra apercevoir les bus des deux équipes près des hôtels à Lens pour Marseille ou Lille pour le PSG et peut-être même avoir des autographes des stars comme le Brésilien Neymar. Mais c'est à peu près tout. Mbappé, Marquinhos, Mandanda ou Payet n'ont pas prévu de faire une sortie pour aller manger une frite en ville.

Quel avantage, alors, d'accueillir ce match sans supporters ?

Ce match reste très exposé : il y a 28 diffuseurs sur cinq continents, soit 130 pays qui verront le stade Bollaert. Pour Lens, c'est aussi une petite rentrée d'argent : le stade est loué à la Ligue de football professionnel et dans le contexte actuel, ces quelques centaines de milliers d'euros font du bien.

L'autre avantage est de montrer que le RC Lens est prêt à accueillir, quand la situation le permettra, des matchs de l'équipe de France, des compétitions internationales. Car le stade Bollaert a des arguments : Il est proche d'un aéroport, il possède une pelouse hybride changée cet été et qui est unanimement saluée. Elle résiste à des températures de -15°.

Le coup d'envoi est à 21 heures.