"Sans solution lundi, je remettrai ma démission", Yannick Liron le président de l'Association Nîmes Olympique

Yannick Liron, ancien joueur et désormais président de L'Association du Nîmes Olympique

"Sans solution pour le centre de formation lundi, je remettrai ma démission". Voilà les mots forts de Yannick Liron le président de l'association du Nimes Olympique, prononcés ce mercredi après-midi. Au centre des débats, le centre de formation que Rani Assaf, le propriétaire du club veut fermer. Les deux hommes se sont entretenus pendant plus de cinq heures mardi soir. "Moi-même et mon équipe, jamais on n'abolira la formation du Nîmes Olympique, martèle-t-il. Mon équipe ne signera pas une convetion à la société qui ira dans ce sens".

"Monsieur Assaf, il faut maintenant aller vite. On ne peut pas rester dans cette situation" Yannick Liron

"Il y a des acteurs locaux qui veulent que Nîmes gagne. Eh bien là, il va falloir que tous les acteurs locaux, départementaux, régionaux, acteurs privés se mobilisent pour sauver notre formation, insiste-il avant d'argumenter. "Juste un chiffre : un jeune formé à Nîmes Olympique coûte 6 000 euros.. Faites le comparatif avec ce que coûte la formation professionnelle, ou les parents du grand public qui se saignent des fois pour mettre des enfants dans des écoles privées".

Pour Yannick Liron, le club peut tourner par an avec budget de 1.3 million pour le centre de formation et 500.000 euros pour la préformation. Problème, il manque 500.000 euros. Pour cela, les collectivités publiques doivent abonder financièrement plus qu'aujourd'hui. Faute quoi, il tirera sa révérence.

"Je présenterai ma démission si la position est maintenue de supprimer la formation à Nîmes Olympique.Aujourd'hui, il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités" Yannick Liron, au micro FB Gard Lozère.

Le temps presse et il faut aller vite selon lui. Car le centre formation, ce sont 40 salariés dont 20 joueurs sous contrat.

"On est à 40% du chemin. J'ai fait les comptes de dépenses. Il faut 1,8 millions pour faire tourner la formation. C'est en dernier recours qu'on lancera une grande collecte. On n'est pas des rêveurs" Yannick Liron

