Santé, bilan et saison à venir de l'US Orléans : on a fait le point avec Philippe Boutron

Il ne reste qu'un match à jouer pour l'US Orléans dans cette saison 2021-2022, ce sera ce vendredi contre Laval, champion de National, au stade du Grand Clos de Saint-Pryvé (20h45). Mais l'heure était déjà au bilan ce lundi 9 mai, dans la Tribune 100% USO, avec Philippe Boutron. Le président de l'US Orléans, qui a fait sa première apparition publique le 4 mai dernier, nous a donné des nouvelles de son état de santé plus de quatre mois après l'explosion de sa voiture sur le Dakar qui l'a lourdement blessé aux jambes. Il a également tiré le bilan de la saison orléanaise et indiqué l'état des finances du club . Morceaux choisis.

Sa santé

Je marche avec des béquilles, pour moi c'est une avancée importante, mais pour retrouver une marche normale, ce sera encore très long. J'espère sortir de l'hôpital fin mai, puis je ferai de la rééducation sur Orléans. Je ne suis pas différent depuis l'attentat, mais ça m'a permis de voir les choses différemment, de voir que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Les petits soucis du quotidien, parfois on se rend compte que ça n'a pas autant d'importance que la santé.

Le bilan de la saison

C'est décevant, on avait le potentiel pour faire mieux, on l'a vu sur les matchs retours. On avait d'autres ambitions. Il y a certainement eu des erreurs de commises, on essaiera de faire mieux l'année prochaine.

Les joueurs qui n'avaient pas un comportement en adéquation avec le club, et le changement de schéma de jeu, en passant à trois derrière, nous ont permis de faire une bonne phase retour. Globalement il y a eu plus de solidarité, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage et d'ambition, ça a payé.

Xavier Collin, c'est le bon choix. Il cadre parfaitement avec l'esprit du club, c'est un battant qui a conscience des réalités économiques et c'est un meneur d'hommes, donc il a le profil requis.

Son rôle actuellement

Toutes les décisions finales, c'est moi qui les prend. Dès que je sors de l'hôpital je vais m'y remettre à fond.

Je suis très attaché à ce club, j'y ai beaucoup investi en temps et en argent. On a bâti quelque chose de solide, puisqu'on est au plus haut niveau dans toutes les catégories pour l'association, à part l'équipe première qui, malheureusement, devrait être en Ligue 2, tout le reste fonctionne correctement. On ne va pas abandonner le bateau, au contraire.

Mon souci, c'est la pérennité du club, si une opportunité se présente avec de gros investisseurs, ce qu'il s'est passé à Châteauroux avec les Saoudiens, je ne serai pas contre, parce que ce serait pour le bien du club.

La saison à venir

L'objectif reste de monter en Ligue 2. On a les infrastructures d'un club de Ligue 2. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs que cette saison, on va réduire notre effectif et recruter des joueurs d'expérience. On le voit avec Laval et Annecy, qui montent cette année, ils ont recruté des joueurs qui avaient un gros vécu, c'est ce qui nous a fait défaut.

Pour les recrues, c'est en cours, les négociations continuent. Pareil pour les prolongations de contrat.

Les finances de l'USO

On est dans notre budget, mais c'est compliqué parce qu'on a des structures de Ligue 2, on a un centre de formation, une équipe féminine en D2, ce sont des charges importantes et c'est difficile d'y faire face en National. On va fermer le centre de formation, parce qu'on a plus les moyens de continuer. C'est provisoire, l'objectif est de le rouvrir le plus rapidement possible, mais compte tenu des structures imposées dans les centres de formation, on ne peut pas continuer.

On aborde le passage devant la DNCG avec confiance, on est dans les critères demandés, je pense qu'il n'y aura pas de soucis.

On a fait la demande pour avoir une année supplémentaire du statut professionnel. J'ai bon espoir qu'on l'obtienne, parce que le Red Star l'a eu l'an dernier. Il y a un grand projet de faire une D3 professionnelle et l'an prochain il y aura beaucoup de clubs professionnels avec les descentes de Nancy et Dunkerque, donc j'ai bon espoir qu'on puisse le conserver.

