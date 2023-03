Sarah Bouhaddi (PSG) n'est pas contre un retour en Equipe de France

Depuis qu'elle est arrivée au Paris-Saint-Germain, Sarah Bouhaddi ne s'est pas souvent exprimée. La gardienne de but aux 149 sélections et huit Ligues des Champions avec Lyon a choisi France Bleu Paris / Radiofrance pour prendre la parole avant le quart de finale aller de Ligue des Champions qui va opposer mercredi à 21h Paris à Wolfsburg (All). Cet entretien est à retrouver en intégralité dès 18h ce mardi dans 100% PSG Le Mag, l'émission présentée par Pia Clemens sur France Bleu Paris.

ⓘ Publicité

Disponible pour l'équipe de France

Dans cet entretien, Sarah Bouhaddi aborde l'accueil assez frais que lui ont réservé les supporters du PSG, mais aussi sa relation privilégiée avec son entraîneur Gérard Prêcheur, son passage de favorite avec l'OL à challenger avec le PSG, et sa décision de faire une pause avec l’ Equipe de France, prise en juin 2020 .

Au sujet de l'Equipe de France, la gardienne de but âgée de 36 ans se dit d'ailleurs de nouveau prête à répondre présente à une sélection : "Je suis une compétitrice et une sportive de haut niveau. J'ai toujours dit que tant que je joue encore au football, je ne refuserai pas l'Equipe de France." Et de préciser : "J’ai quitté l'Equipe de France pendant trois ans. On verra avec le futur sélectionneur s'il souhaite discuter avec moi et m'avoir dans son équipe. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est aussi d'être performante en club, d'aller chercher des résultats. Et après, viendra ce qui viendra."

loading

Sarah Bouhaddi et Pia Clemens à Bougival après l'entretien © Radio France - Thomas Robine

Pour suivre 100% PSG Le Mag, rendez-vous à 18h05 avec Pia Clemens

loading