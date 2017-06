Sarr, Diabaté, Niakhaté... Philippe Gaillot fait le point sur le mercato du FC Metz

Invité de France Bleu Lorraine à la veille de la reprise de l'entrainement, le directeur général adjoint du FC Metz, Philippe Gaillot a évoqué les dossier clés du mercato Grenat. Avec une ligne de conduite : conserver les meilleurs éléments.

Le marché estival des transferts a débuté le 9 juin, et autant dire que le FC Metz n'occupe pas, dans la rubrique des transferts, la place la plus importante. Les raisons à cela selon Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du club, "après un gros travail de modification de l'effectif la saison passée, on souhaite conserver de la continuité. Mais en même temps, on sait qu'on a des postes sur lesquels ont doit recruter, notamment les attaquants." Alors que le groupe professionnel se retrouve samedi matin pour la reprise de l'entrainement, à six semaines du premier match contre Guingamp, l'ancien défenseur des Grenats fait le point sur le groupe, et les dossiers chauds cette reprise.

Moussa Niakhaté

Le jeune défenseur de Valenciennes (L2) s'est engagé avec le FC Metz avec un contrat de 4 ans. "C'est un défenseur central, même si la saison passée il a beaucoup joué latéral gauche. Mais il vient renforcer l'axe. C'est un joueur qu'on suit depuis longtemps, et on estime qu'il a un gros potentiel de développement. C'est un garçon pour l'avenir".

Cheick Diabaté

Avec 8 buts en 14 matchs de Ligue 1 la saison passée sous le maillot Grenat, l'attaquant malien, prêté par le club turc d'Osmanlispor, se verrait bien prolonger son bail en Lorraine selon Philippe Gaillot. "Il a la volonté de rester, et nous on va tout faire pour le garder. Maintenant, les discussions sont en cours. Le problème c'est que son contrat est énorme en Turquie et on ne peut pas reprendre le même, et on a beaucoup de mal à communiqué avec son club qui a vécu une saison difficile l'an passé." Un nouveau prêt ? "C'est l'une des options."

Ismaïla Sarr

Le milieu sénégalais de 19 ans, révélation messine de la saison passée, est sous contrat jusqu'en 2021. Mais ces performances ont attiré l'oeil de beaucoup de clubs. Pas de bon de sortie, mais "personne n'est instransférable" admet Philippe Gaillot. Car si un gros chèque arrive prochainement sur la table, le genre d'offre qui ne se refuse pas, le club y réfléchira à deux fois. Mais le dirigeant l'assure, "l'idée c'est qu'il continue à progresser ici."

Des attaquants supplémentaires ?

C'est la priorité N°1 du staff messin, en dehors du cas Diabaté. Mais c'est le secteur sur lequel le marché est le plus concurrentiel, avec des prix très élevés. "On est sur beaucoup de pistes, on a balayé assez large. Pour l'instant on y est pas parvenu, mais on va bien sûr continuer jusqu'à trouver l'attaquant idéal.

Former le groupe le plus tôt possible

C'est l'objectif de n'importe quel club : boucler rapidement les mouvements, et travailler dés la reprise sur les automatismes. Sauf que certains joueurs sont en sélection (Nguette, Diagne, Sarr, Phillips, Kawashima, Doukouré et Mandjeck) et bénéficient de quelques jours de vacances supplémentaires. "C'est pour cela qu'on a prévu un dernier petit stage avant le premier match de championnat."