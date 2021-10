Sarthe : le football amateur se lance dans la diffusion de matchs sur internet

Deux caméras viennent d'être installées dans les tribunes du stade Rémy Lambert par Fuchs sports pour diffuser à partir d'octobre 2021 les rencontres du Sablé FC sur internet. Cette société luxembourgeoise, qui ambitionne de devenir le Netflix du sport amateur, a décroché auprès de la FFF les droits de diffusion des championnats de National 2 et 3 jusqu'en 2025. "Cela devait démarrer en début de saison mais cela a un peu coincé" précise Gérard Gauthier, le président du club sabolien. Il faut dire que l'investissement est conséquent. Avec 64 équipes en N2 et 168 en N3, cela représente 232 stades à équiper.

Au stade Rémy Lambert, après accord de la mairie, Fuchs sports a donc procédé à l'installation de son matériel. Ces deux caméras sont configurés pour suivre le mouvement de la balle automatiquement. Il n'y aura pas besoin de caméramans et les rencontres ne seront pas commentées. "On n'a pas encore tous les détails mais ce ne serait pas du direct. Les matchs seraient diffusés en différé sur internet" explique le président du Sablé FC qui préfère rester prudent avant d'exprimer un avis sur ce nouvel acteur du football amateur. "De toute façon, on n'a pas eu trop le choix. On nous a dit "c'est comme ça". On verra à l'usage". Pour cela, il devra encore attendre le samedi 9 octobre et le match contre La Châtaigneraie, première rencontre filmée.

Un nouveau support pour les sponsors

Si l'accueil est mesuré, l'intérêt n'en est pas moins réel. "C'est une opportunité. Cela peut mettre en avant notre championnat et nous donner de la visibilité. Mais pour l'instant, on est dans l'attente". Clairement le projet de Fuchs sports intrigue Gérard Gauthier qui y voit une possibilité de renforcer les liens avec la vingtaine de sponsors du club sabolien en leur offrant un nouveau support de communication. Cela pourrait constituer un levier pour négocier de meilleurs contrats de partenariat. En revanche, il n'y aura pas de retombées financières directes, "il n'est pas prévu aujourd'hui que l'on touche des fonds" de la part de Fuchs sports.

L'équipe B du Mans FC devrait suivre

La réserve du Mans FC, qui évolue également en national 3, devrait elle aussi être visible sur Fuchs sports cette saison. Le club explique travailler sur le dossier. L'installation des équipements du diffuseur nécessite des travaux à la Pincenardière, le centre d'entrainement des sangs-et-or. Ce dernier étant propriété de la ville du Mans, il faut obtenir son aval avant de creuser une tranchée pour le passage des câbles.

Cela nous permet d'être dans l'air du temps

Reste à savoir si les supporters seront au rendez-vous. C'est à ce jour la grande inconnue de cette plateforme inédite. "Cela peut être intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas venir au stade. On pourra aussi voir les matchs à l'extérieur, quand l'équipe se déplace. Et puis c'est un outil qui permettra aussi à nos techniciens d'observer les performances de nos adversaires". Gérard Gauthier avoue tout de même s'interroger sur les éventuelles répercussions négatives sur la billetterie. "Je me demande si les gens n'auront encore envie de venir au stade puisqu'il suffira de prendre son téléphone pour voir les matchs. A vrai dire, je ne sais pas trop. Disons que cela nous permet d'être dans l'air du temps".

Une extension aux équipes de régional 1 d'ici deux saisons ?

La Ligue des Pays de la Loire regarde avec intérêt les différentes expérimentations de la diffusion digitale. "On a été approché par Fuchs sports pour la R1. On n'a pas donné suite car on ne voyait pas l'intérêt pour nos clubs mais il n'y a pas d'opposition de principe" explique Didier Esor, le président de la ligue régionale. "Il faut suivre ce qu'il se passe. Est-ce que ce modèle va durer ? Est-ce que Fuchs sports aura assez de recettes publicitaires pour pérenniser son activité ? C'est ça la question". La ligue se donne une à deux saisons pour observer, "après si les clubs de R1 sont intéressés, pourquoi pas ?".

Le RC Fléchois crée sa propre web-tv

Un club de régional 1 a décidé de ne pas attendre. Le RC Fléchois a choisi de lancer sa propre web-tv dès cette saison en collaboration avec la plateforme Clubviser. "L'objectif c'est de pouvoir proposer du contenu à nos licenciés" explique le président du Racing club Fléchois, Kevin Fossey qui y voit aussi un intérêt financier pour le club. "Pour l'instant, c'est gratuit pour les abonnés. De son côté, clubviser va proposer aux commerçants locaux de faire de la pub sur la chaine. Et une partie de l'argent récolté sera reversé au club". La diffusion des matchs devrait commencer d'ici la fin de l'année.