Les amateurs du SAS Épinal reçoivent les stars de l'Olympique de Marseille ce mardi soir pour les 16èmes de finale de Coupe de France. Les Spinaliens s'attendent à vivre une soirée exceptionnelle et se prennent à rêver d'un exploit. Et pourquoi pas ?

Épinal, France

A quelques heures du match, peut-être, le plus important de leur vie, les joueurs du SAS Épinal ne cachent pas leur joie. Leur impatience, aussi.ils trépignent d'impatience.L

"Comme un lion"

Ce mardi soir à la Colombière, le Spinalien Nestor Kodjia prendra son rôle de capitaine encore plus à cœur : "il faudra faire un vrai match de coupe. Pas un match de championnat. Cela ne pourra passer que par là : si on est des guerriers. On a toute les chances de faire un coup."

"Et surtout le public sera très important, explique le milieu de terrain vosgien. Le 12ème homme va nous pousser. Si les supporters sont là, on va tenir tête aux Marseillais !"

"On est beaucoup de nouveaux dans l'équipe et on n'a pas encore vu le stade de la Colombière plein. J'espère qu'ils (les supporters) seront au rendez-vous."

Pour Nestor Kodjia, normalement titulaire ce mardi soir dans l'axe : "cela reste un rêve de jouer contre une équipe de Ligue 1."

"Quand on regarde à la télé, on apprend d'eux (...). On sera content de jouer contre eux, on a le droit de rêver. La coupe de France, c'est fait pour rêver. On va arriver sur le terrain avec les crocs. Je suis comme un lion, je vais tout faire pour motiver mes soldats pour qu'on rêve et qu'on gagne ce match."

"Etre très solidaire"

Du haut de ses 36 ans, l'attaquant spinalien Steve Haguy tentera de partager son expérience avec ses coéquipiers, pour la plupart bien plus jeunes que lui. "Je leur dis de ne pas se mettre de pression, d'être relâché et surtout d'être très solidaires."

"Il ne faut pas essayer de faire chacun son petit truc pour essayer de se faire voir parce qu'il y a la télé. Je pense que ce serait l'erreur à ne pas faire."

"Surtout, ne pas se mettre la pression" - l'attaquant spinalien Steve Haguy © Radio France - Lucas Valdenaire

Lui aussi peut faire jouer son expérience. Le gardien vosgien Olivier Robin : "c'est vrai que j'ai joué quelques matches en Coupe de France, notamment l'épopée de 2013. Maintenant, je peux leur apporter un peu de sérénité et leur dire de prendre du plaisir. C'est un pur bonheur de jouer Marseille ! On va tous essayer de faire les efforts les uns pour les autres. Si on fait déjà ça, on pourra repartir de ce match sans regret."

"Quand on est dans un match comme celui-ci, on ne fait pas attention si c'est Payet ou autres, ce sont des joueurs comme les autres. Il faut faire abstraction de tout ça et faire le match qu'il faudra, c'est tout."

Olivier Robin se retrouvera, peut-être, face aux gardien marseillais Steve Mandanda (également international français), et cela ne le laisse pas indifférent. "Mandanda ? Je ne dirai pas que c'est une idole, mais c'est un gardien que je respecte, forcément par rapport à sa carrière. Pelé aussi c'est un grand gardien, il est revenu à un très bon niveau, donc j'ai tout le respect pour ces gardiens."

"Cette équipe-là, elle fait peur"

Autre marque de respect, cette fois, du côté des entraîneurs. Le Vosgien Xavier Collin serra la main ce mardi soir de Rudi Garcia (le coach olympien). "On connait le sérieux de Rudi Garcia. Quand on voit le job qui est fait, et la qualité de cette équipe : c'est un grand coup de chapeau."

"Il reste un grand entraîneur français dans un club qui n'est pas facile. Cette équipe-là, elle fait peur."

Mais Xavier Collin compte bien déjouer les plans de son homologue marseillais. L'état de la pelouse pourrait bien y contribuer : "pour nous, cela peut être un élément intéressant. Cela peut ralentir leurs transmissions. On sait qu'on n'aura pas la possession et donc qu'on va défendre. Ce sera plus intéressant sur un terrain compliqué qui va se dégrader au fil du match. A nous de saisir toutes les opportunités !"

Ce mardi soir au stade de la Colombière, plus de 7.000 supporters (spinaliens et marseillais) seront présents. Et eux aussi, depuis plusieurs jours, ils trépignent d'impatience. Le coup d'envoi du match SAS Epinal - Olympique de Marseille sera donné à 21h. L'avant-match sur France Bleu Lorraine commencera dès 20h30. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur notre antenne et sur francebleu.fr