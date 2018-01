SAS Epinal - OM : billets vendus dès ce week-end au stade de la Colombière pour le 16e de finale de Coupe de France

Par Cédric Lieto, France Bleu Sud Lorraine

On connaît désormais les modalités de vente des billets pour le 16e de finale de Coupe de France entre le SAS Epinal et l'OM. Pas de vente sur internet et seulement quatre places par personnes au maximum.