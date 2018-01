Épinal, France

A Épinal, on n'attend que ça : le match de foot de ce mardi soir. Et quel match ! Un 16ème de finale de Coupe de France entre le SAS Épinal et l'Olympique de Marseille. Plus de 7.000 personnes seront au stade de la Colombière. La rencontre se jouera donc à guichets fermés. Et dans les rues de la capitale vosgienne, les Spinaliens s'agitent depuis plusieurs jours.

"Un événement qu'on ne peut pas louper"

Au stade et à la boutique spécialisée du centre-ville, tout le monde veut son écharpe "Épinal - Marseille". Un petit bout de tissu bleu et jaune qui vaut désormais de l'or pour Kévin : "dès que j'ai vu qu'elle était sortie, j'ai dit, je la prend !"

"C'est collector ça ! On ne verra pas ça tous les jours"

Il y aura du monde également dans les bars qui retransmettent le match. A la brasserie des Templiers, par exemple, le patron a installé un rétroprojecteur en plus du grand écran. La serveuse Rachel aura besoin de renfort : "c'est un événement qu'on ne peut pas louper, on a notre stagiaire qui va venir en plus."

Le coup d'envoi de la rencontre est à 21h, mais les fans de football (notamment marseillais) seront là bien avant, comme le confirme le gérant du bar Willy : "ce sont des clubs de supporters de l'Est qui m'ont envoyé un message pour venir boire l'apéro. Ils veulent se réchauffer un peu avant d'aller au match."

"Pour le commerce, c'est hyper bon ça !"

"Un gros, gros, gros rush"

Ce n'est que du positif également pour l'ensemble de l'économie locale. Assia est conseillère en séjour à l'office de tourisme d’Épinal : "on a eu un gros, gros, gros rush en ce qui concerne la billetterie. Et pour les hôteliers, les commerçants, les touristes aussi en ce qui nous concerne !"

Conséquence inattendue également du match de foot, mais aussi de la pluie : l'activité s'accélère dans les magasins de sports. La preuve avec Benjamin, vendeur spécialisé dans les vêtements de montagne... et de pluie. Les spectateurs n'auront clairement pas envie de se mouiller ce mardi soir à la Colombière.

"Depuis le tirage au sort des 16èmes de finale de Coupe de France, on a trois fois plus de ventes sur les ponchos et les capes de pluie."

Les capes de pluie se vendent par dizaines

Comme les parapluies seront interdits dans les tribunes et sur la pelouse (question de sécurité) : les vêtements anti-pluie se vendent par dizaines. Dans ce grand magasin d’Épinal, il a même fallu en recommander.

Plusieurs supporters, comme Guillaume, ont patienté sous la pluie pour voir arriver les stars de l'OM © Radio France - Lucas Valdenaire

Guillaume, lui, n'a pas eu peur des gouttes. Cet étudiant de 18 ans est fan de l'OM. A tel point qu'il est resté presque toute l'après-midi devant l'hôtel des joueurs de Marseille, quitte à rater trois heures de cours à la fac de sport.

"Je les attends pour prendre une photo. C'est pas tous les jours qu'ils viennent ici !"

A l'intérieur de l'hôtel : branle-bas de combat. Les équipes se plient en quatre pour accueillir les Olympiens et toute leur équipe technique et médicale. En tout, 45 chambres ont été mobilisées pour la nuit. L'entraîneur de l'OM Rudi Garcia dispose même de la plus belle chambre (celle qu'occupait parfois l'ancien maire d’Épinal : Philippe Séguin). Une aubaine pour Gérard Claudel, le propriétaire des lieux : "on fait tout pour que des équipes comme ça viennent chez nous plutôt que chez nos concurrents, c'est évident."

"C'est le buzz et c'est aussi un vrai challenge."

Les joueurs de Marseille, eux, ne resteront pas une nuit supplémentaire. Ils quitteront l'hôtel et les Vosges ce mardi soir juste après le match.