Sauvetage du FCSM : le Grand Belfort participe à hauteur d'un million d'euros

L'espoir renaît pour le FCSM. D'après le président du Grand Belfort, Damien Meslot, Romain Peugeot aurait rassemblé entre six et sept millions d'euros pour sauver le club. Somme à laquelle s'ajoutera un million d'euros apporté par le Grand Belfort. En tout, le FC Sochaux a besoin d'une dizaine de millions d'euros pour espérer un maintien en Ligue 2.

ⓘ Publicité

L'arrière petit-fils du fondateur du FCSM a monté une société d'intérêt collectif pour reprendre le club et éviter le dépôt de bilan. L'objectif ensuite est de déposer un recours devant le Comité national olympique et sportif français pour faire annuler la relégation administrative .

Une aide pour inciter à d'autres investissements

Selon Damien Meslot, le président du Grand Belfort, l'heure est à l'urgence. "Il faut agir maintenant", confie-t-il. En participant financièrement, le but est aussi, selon lui, d'appeler les autres, comme Pays de Montbéliard Agglomération ou encore la région et les départements, à venir en aide à Romain Peugeot et au FC Sochaux.

Cette participation financière est ponctuelle et il ne devrait pas y en avoir d'autres à l'avenir. Le Grand Belfort ne souhaite pas intervenir dans la gestion sportive du club par la suite. L'agglomération aura tout de même un regard sur la gestion financière au sein de la société collective.