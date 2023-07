Sauvetage FCSM : l'association Sociochaux lance son projet d'actionnariat populaire

Dans la foulée de leur assemblée générale qui s'est tenue lundi 17 juillet, les membres de l'association Sociochaux ont décidé de lancer leur projet d'actionnariat populaire ce samedi. Il s'agit d'une souscription pour permettre aux supporters de participer financièrement à la sauvegarde du FCSM via des dons sur la plateforme en ligne HelloAsso . L'objectif à terme, c'est d'installer des "socios" qui deviendraient actionnaires du club et qui pourraient siéger au sein du futur conseil d’administration du FC Sochaux. L'idée est aussi, par cette démarche, d'accompagner les projets "sains" de reprise.

ⓘ Publicité

20 000 euros récoltés au bout de deux heures

Le compteur s'est affolé rapidement. Il affichait la somme de 20 000 euros de dons au bout de deux heures de souscription. " On a recensé 200 souscripteurs. C'est venu de six à huit pays différents", explique Florian Pasqualini, l'un des responsables de l'association. Lancée à 15h, cette cagnotte dépassait les 32 000 euros à 20h. Cette levée de fonds a plusieurs objectifs : "aider à la sauvegarde du FCSM grâce à l'engagement financier des supporters, œuvrer pour un projet d’actionnariat populaire", explique l'association. "Le FCSM a trop souffert d’une gestion hasardeuse et opaque. La présence des supporters au sein du Conseil d’Administration est une garantie de transparence", ajoute le collectif. Par cette démarche, les Sociochaux veulent favoriser la création d'une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Ils tendent la main à tous les amoureux du club et notamment aux entreprises, aux anciens joueurs et salariés.

"Le FCSM a trop souffert d’une gestion hasardeuse et opaque. La présence des supporters au sein du Conseil d’Administration est une garantie de transparence", ajoute le collectif. Par cette démarche, les Sociochaux veulent favoriser la création d'une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Ils tendent la main à tous les amoureux du club et notamment aux entreprises, aux anciens joueurs et salariés.

Une main tendue à Romain Peugeot ?

Chaque participant peut souscrire pour un montant minimum de 50 euros mais cette participation n’ouvre pas droit à déduction fiscale, précise l'association. La souscription va durer un mois. Les fonds récoltés seront utilisés par l’association pour créer le capital de la SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) FCSM. Sociochaux voit d'un très bon oeil le projet de reprise de Romain Peugeot, l'arrière petit fils du fondateur du FCSM qui serait en concurrence avec un investisseur américano-allemand. " Le projet de Romain Peugeot se rapproche d'une SCIC, le modèle qu'on porte depuis cinq ans", précise Florian Pasqualini. Les membres de l'association seraient donc prêts à travailler avec Peugeot. A condition que son offre de rachat soit retenue par l'actionnaire du club Nenking.

Pour souscrire et faire vos dons, c'est ici sur la plateforme Halloasso.