SC Bastia : "beaucoup d'espoir" pour la campagne d'abonnement 2020-2021

La campagne d'abonnements du SC Bastia a commencée ce lundi 3 août au stade Armand-Cesari. Il fallait faire la queue pour obtenir le sésame et suivre la saison au stade. Les abonnés de longue date n'ont pas réfléchi au moment de renouveler, comme ces deux habituées qui ont fait 50 ans en tribune Nord. "On est fidèles, peu importe la division ! Et on attend l'accession, monter plus haut."

Le renouvellement de l'abonnement était tout naturel pour celles qu'on surnomme affectueusement "les Vamps" en tribune Nord. © Radio France - Evan Lebastard

Celles qui sont amicalement surnommées "les Vamps" reconnaissent "on a pleuré pendant la descente aux enfers. Alors va bè !" Depuis la rétrogradation administrative en 2017, les supporters n'ont qu'une obsession : retrouver le monde professionnel.

"On a besoin de cette campagne d'abonnement"

Le club a estimé le nombre d'abonnés à 5.500 pour cette saison en National, contre 4.200 la saison précédente. "C'est une hypothèse assez prudente, j'espère ne pas me tromper", confesse Claude Ferrandi, président du SC Bastia. "On attend beaucoup de cette campagne, on sait qu'on en a besoin."

Le président du Sporting se veut rassurant sur la fameuse jauge de 5.000 spectateurs. Les préfets peuvent désormais demander une dérogation pour dépasser cette jauge en place jusqu'au 31 août minimum. Claude Ferrandi espère bénéficier de cette exception.