SC Bastia : entre projet de reprise et explications devant la justice

Pierre-Noël Luiggi et Claude Ferrandi ne lâchent pas le morceau. Les deux hommes portent un nouveau projet de reprise du SCB. Il sera confirmé dans 48 heures. Les anciens dirigeants, à la demande du parquet de Bastia, devront s’expliquer devant le tribunal de commerce.

Et voilà que l'on reparle de la reprise du Sporting Club de Bastia. Cinq jours après le retrait du "pool" de repreneurs, constitués d'une dizaine de personnes, deux d'entre elles ont décidé de continuer l'aventure et proposent de diriger le club. Ces deux entrepreneurs sont Pierre-Noël Luiggi (Pdg d’Oscaro.com) et Claude Ferrandi (du groupe du même nom, gérant notamment des stations-services Esso en Corse). Un accord aurait été conclu dans la soirée du 14 août et une passation de pouvoir avec les anciens dirigeants est même actée pour jeudi prochain.

Ces nouveaux dirigeants devraient présenter, dans de très brefs délais, un plan pour permettre au SCB de repartir en National 3, championnat qui démarre ce week-end et pour lequel a été demandé à la FFF le report des deux premiers matchs du SCB.

Le tribunal de commerce attend des explications

Les choses bougent sur le plan administratif et sportif. Les choses bougent aussi en coulisses. A la demande du parquet de Bastia, les dirigeants du Sporting Club de Bastia devront s’expliquer devant le tribunal de commerce, documents comptables à l’appui. Cette audition est prévue le 5 septembre. Le parquet de Bastia a en effet décidé d’ouvrir une procédure dite « collective ». Il s’agit d’une mesure classique pour toute entreprise en difficulté. Le SCB ayant plus que dépassé le stade critique, le tribunal de commerce évitera la case « redressement » pour prononcer directement la liquidation judiciaire.

Et il se dit que la procédure pourrait ne pas en rester là pour les auteurs de cette faillite. Selon les éléments qui ressortiront de cette audience, une suite pénale pourrait être diligentée, dans la foulée, par le parquet de Bastia.