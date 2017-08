SC Bastia : feu vert pour le national, sans statut pro

Le Sporting Club de Bastia évoluera bien en championnat de National cette prochaine saison. Les dirigeants, qui ont défendu un nouveau budget devant le gendarme financier du football français, ont obtenu le feu vert. Les bastiais reprendront la compétition dans quinze jours. Dans quelles conditions

La question mérite d'être posée. Car si le budget présenté à la DNCG, et avoisinant les 9M€ a été accepté, le Sporting Club de Bastia n'en ressort pas pour autant plus fort. Et pour cause : il a perdu en route son statut de club professionnel, et avec lui quelques 2,5 M€ d'accompagnements financiers à la descente et autre prime de coupe de la ligue. Une bagatelle dans le contexte économique particulièrement difficile du club. Une décision du gendarme financier surprenante même au regard des efforts qu'il faudra fournir pour honorer les différentes dettes. Est-ce en lui coupant les vivres que le SCB parviendra à se relever? Le défi est immense.

Quid également du devenir des salariés ? 75 personnes qui ne savent toujours pas ce matin à quelle sauce elles vont être mangées.

Enfin Bastia est autorisé à repartir en national. Mais avec quel effectif? Le statut pro perdu, tous les joueurs sont libres. Liberté qui pourraient être accordée également aux jeunes du centre de formation si cette structure venait à perdre son agrément.

Autrement dit, le SCB n'est toujours pas tiré d'affaire. Il est à reconstruire sportivement et administrativement. L'équipe dirigeante attend de recevoir les attendus de la DNCG pour communiquer sur ce dossier, communication qui devrait se faire dans le courant de la journée, demain au plus tard.