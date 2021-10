SC Bastia : La "folle envie" de Régis Brouard

"J'avais une folle envie de venir dans ce club", dit Régis Brouard, lorsqu'on lui demande comment s'est faite sa venue. Désormais engagé pour 18 mois avec le club corse -actuellement 16e de Ligue 2 avec 10pts - le technicien a pris contact avec la presse en ce début de semaine, deux jours après l'officialisation de son arrivée par les dirigeants bastiais.

"Il y a une question qui s'est posée juste avant le match d'Ajaccio, où il y avait une réflexion de la part du club. Il y a eu des contacts qui ont été pris comme avec d'autres entraîneurs, beaucoup de monde a postulé. Avant le match, on a eu des réunions téléphoniques, et par la suite on a pu se voir pour évoquer l'avenir du club, et les idées que je pouvais apporter s'il y avait un changement d'entraîneur. Les choses se sont accélérées par la suite", développe régis Brouard.

Une "bonne base" et des "choses à corriger"

Interrogé sur l'analyse qu'il fait de l'équipe actuelle, son jeu et ses résultats (5 défaites, 4 nuls et 2 victoires en 11 rencontres), le néo-bastiais a également éclairé les auditeurs sur son approche, sans en dévoiler trop. Les premiers contacts avec les joueurs durant les deux prochaines semaines sans match, trêve internationale oblige, vont être importants.

"Il va y avoir une réflexion. J'ai regardé tous les matchs. J'ai besoin d'avoir un état des lieux avec les joueurs, passer beaucoup de temps cette semaine durant les séances d'entraînement. Je vais essayer d'y mettre des choses un peu différentes, un peu de mon idée. Après, il y a quand-même une base intéressante dans cette équipe. Il y a un bon travail qui a été fait sur l'aspect athlétique. Il y a des repères, il ne faut pas trop bouleverser les choses. Après, il y a des choses à améliorer, à corriger...mais laissez-moi ces 15 jours au moins !" lance avec sourire Régis Brouard.

