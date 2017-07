SC Bastia, le CNOSF rend un avis négatif sur le maintient du club en Ligue 2

La nouvelle est tombé dans l'après-midi de vendredi 21 juillet. Le comité national olympique et sportif a rendu un avis défavorable au maintien du Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Il n'y aura donc pas de nouveau passage pour le club devant l’exécutif de la FFF.

Très mauvaise nouvelle nouvelle pour le Sporting Club de Bastia. La décision du comité national olympique est sportif est tombée. Et c'est la plus mauvaise décision pour le club bastiais et ses employés qui vivent un véritable calvaire depuis des semaines. Le conciliateur qui a reçu les dirigeants bastiais 24 heures plus tôt à dit "non" à leur projet, écartant ainsi toute conciliation avec l'exécutif de la Fédération française de football.

Les recours sportifs s’arrêtent là. Le SCB est relégué en national. C’est désormais un plan social qui se prépare. Même si dans les couloirs du club, on évoque encore l'idée d'un recours en référé devant le tribunal administratif de Bastia .Recours qui serait introduit dès lundi prochain.