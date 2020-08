SC Bastia : retour (très attendu) à la compétition

Les supporters bastiais piaffent d'impatience après plusieurs mois de diète, sans pouvoir soutenir leur équipe favorite. Une reprise de la compétition à l'extérieur face au Red Star, l'un des favoris du championnat. "On va attaquer contre une grosse cylindrée, avec qui plus est trois déplacements lors des quatre premiers matchs, explique philosophe Mathieu Chabert, l'entraîneur des Bleus. Mais sincèrement je préfère attaquer comme ça.... On va débuter avec beaucoup de rigueur, de discipline, et essayer de faire du mieux possible".

On est montés en puissance dans les matchs amicaux... Mais maintenant on est impatients de reprendre

Après deux matchs amicaux contre le GFCA et Montpellier, direction donc la région parisienne pour des Bastiais qui ont faim de ballon. De compétition, leur dernier match en championnat (N2) remontant au 7 mars face à Drancy. "On a beaucoup, beaucoup travaillé, on a fait des semaines à plus de 20 heures d'entraînement. Je suis très content de l'investissement des garçons. On est montés en puissance dans les matchs amicaux... Mais maintenant on est impatients de reprendre", insiste Mathieu Chabert.

L'équipe est en ordre de marche, malgré quelques pépins physiques pas trop graves, hormis la blessure de Michel Moretti qui cependant est "en très bonne voie". "On a des incertitudes, des bobos, on ne va pas prendre de risque sur ce premier match, on va préserver quelques joueurs... mais ne vous inquiétez pas, on aura quand même sur la feuille de match 16 joueurs très compétitifs", confie l'entraîneur des Bleus. Un Mathieu Chabert offensif, et confiant, à quelques heures de cette rencontre décalée de la première journée du championnat de National.

Red Star / SCB, un match à vivre en direct sur RCFM avec les commentaires Jean Pruneta. Coup d'envoi : 20 H 45.