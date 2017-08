SC Bastia : Vers un dépôt de bilan ?

L’avenir du Sporting Club de Bastia s’est un peu plus assombri. La Fédération Française de Football vient de confirmer la perte du statut professionnel du club. Une décision qui conduira inévitablement à un dépôt de bilan.

Il y a eu quelques lueurs d’espoirs. Mais tout s’est écroulé, progressivement. Le « coup de grâce » vient d’être porté par la Fédération Française de Football. Elle a confirmé que le Sporting Club de Bastia perdait son statut de club professionnel. Une décision lourde de conséquences qui devrait logiquement déboucher sur un dépôt de bilan.

Catastrophe économique

Le SCB touche donc le fond. Et entraine avec lui des dizaines et dizaines de personnes. C’est une véritable catastrophe économique pour la région. Il y a d’une part les employés du club, plus de 70 familles, qui vont définitivement se retrouver une main devant, une main derrière.

Il y a aussi les fournisseurs qui ne sont plus payés pour certains depuis plusieurs mois déjà et qui n’encaisseront donc plus leur dû.

Il y aura enfin une perte majeure pour les commerces qui fonctionnaient grâce au rayonnement de l’équipe première.

Enfin, sportivement, le SCB repartira en championnat de national 3. Avec quelle équipe ?

Les dirigeants encore en place communiqueront prochainement sur la situation du club. L’idée du dépôt de bilan est sérieusement avancée. Un dépôt de bilan qui pourrait être effectif dès le début de la semaine prochaine.