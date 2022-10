Football - Scandales : "Quand une histoire est réelle, il faut sanctionner" selon Olivier Dall'Oglio (MHSC)

Alors que la FFF et le foot français sont secoués par plusieurs affaires et scandales extra-sportifs, l'entraîneur du MHSC a accepté de livrer son regard sur la tourmente que traverse son sport, ce vendredi, en conférence de presse. Entre mesure, prudence et intransigeance.

Il aurait pu dire que ce n'était pas le lieu, pas le moment, mais Olivier Dall'Oglio n'est pas du genre à fuir les micros ou à se débiner. Le coach du MHSC, sensible aux questions de société, a donc accepté de répondre, ce vendredi, en conférence de presse, à la veille de son déplacement à Toulouse. Et c'est l'une des rares réactions dans le milieu, face aux scandales qui secouent la Fédération Française de Football.

Quelques questions au sujets des affaires qui plongent le sport le plus populaire de l'hexagone dans la tourmente, dernièrement. Du déchirement de la famille Pogba sur fond de chantage et de maraboutage, en passant par une violente agression et un possible règlement de compte entre joueuses du PSG et des Bleues, jusqu'aux révélations de plusieurs médias et d'un journaliste indépendant, Romain Molina, sur des faits de harcèlement et/ou d'agressions sexuelles présumés qui auraient été cachés ou qui n'auraient pas été dénoncés, par des membres ou ex membres de la FFF.

Globalement, quel regard portez-vous sur la période actuelle qui agite la FFF et le football tricolore ?

Ce n'est pas quelque chose qui met en valeur le football, en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'affaires, mais il y a aussi beaucoup d'affaires un peu partout. Peut être qu'en ce moment, ça se cumule un peu plus sur le football. On parle autant du sportif que d'affaires externes. Ce n'est pas réjouissant pour nous. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de l'hyper médiatisation, tout est disséqué. Quand c'est réel, qu'une histoire est réelle, que des gens ont fauté, il faut bien sûr les sanctionner. Maintenant, je pense que c'est un passage. Il y a des passages, comme ça. En ce moment, c'est plus sur le football. Après, à nous, et quand je dis nous, ce sont les acteurs du football, à travailler un peu plus, peut être un peu plus au niveau de l'éducation, dans les centres de formation, et à faire le ménage s'il y a du ménage à faire.

Je pense que, peut être, il y aura une prise de conscience générale à avoir sur certaines affaires. Mais bon, il y a aussi des faits divers, des faits divers familiaux, de jalousie. Ce n'est pas réjouissant, effectivement. Il y aura certainement, à un moment donné, une conclusion à tirer de tout ça et certainement qu'on changera des choses, car il faut qu'on soit conscient de tout ça pour qu'on puisse protéger notre notre sport.

D'autant que ce qui sort, ce ne sont pas des affaires mineures...

Non, ce ne sont pas des affaires mineures. Après, on a parfois du mal à savoir les choses. A savoir exactement. Ce n'est pas tout à fait clair, dans ce qu'on lit. Donc ce qui est intéressant aussi, en terme de journalisme, et vous le savez, c'est qu'il faut bien vérifier avant de donner les informations. Moi, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, il y a une telle course contre la montre sur le premier qui sort des choses, que je trouve aussi qu'on va très vite, et qu'après, on en tire des conclusions très vite. Donc moi, je pense qu'il faut temporiser là dessus, ne pas en faire des tonnes au départ. Et puis après, si il y a des choses à sanctionner, footballeur ou pas footballeur, ils seront sanctionnés comme tout le monde. Et ce n'est pas pour défendre certaines personnes, mais un footballeur est plus mis en lumière que d'autres, et donc ça fait plus de buzz. Et aujourd'hui, on est dans une société de buzz. On aime bien ça. Mais je pense que quand les affaires seront claires et éclairées, que ce sera bien net, s'il y a des choses à changer et qu'il faut nettoyer, il faudra nettoyer. La fédération, c'est quelque chose d'important et c'est elle qui doit donner le tempo là dessus. Et l'exemple.

Parmi les affaires, il y a des abus sexuels supposés et une possible omerta dénoncée : avez-vous le sentiment qu'elle existe, dans le football ?

Je n'ai jamais été confronté à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une omerta ? Je ne sais pas. Une peur de s'attaquer au football ou aux gens du football ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, et pas que dans le football, beaucoup de choses sortent sur le harcèlement, moral ou autre. Cela ne sortait pas avant. Je pense que c'est certainement une bonne chose. Maintenant, jusqu'où ce qu'on met le curseur ? Je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui profitent aussi de ça. C'est pour ça que je dis : il faut vraiment freiner, bien regarder, affaire par affaire, ne pas tout mélanger, ne pas aller trop vite non plus. Il y a beaucoup de paramètres à regarder. Mais je n'ai pas senti d'omerta particulière. Je pense que le football n'est pas épargné. Quand il y a un souci, et je dirais même que quand il y a un souci dans le football, puisque ça fait le buzz, on y va même plus facilement.

Entre ces affaires à la fédé, les jalousies, le chantage, les pressions, les menaces, les règlements de compte... êtes-vous choqué, malgré tout, parce que vous lisez et découvrez ?

Effectivement, ça me choque. Maintenant, je vais dire quelques chose de banal, mais est-ce que ce n'est pas le reflet de notre société, quelque part ? Certainement. Et pour moi, l'un des très gros problème reste les réseaux sociaux, par exemple. On est en train de commencer à s'attaquer aux réseaux sociaux. Mais enfin, il serait largement temps, parce que balancer des tonnes d'insultes comme ça gratuitement, ça ne peut pas continuer comme ça (il fait référence à l'affaire Diallo/Hamraoui, ndlr). Ce n'est pas possible. J'ai vu qu'il commençait à y avoir des publicités. Voilà, on commence à rentrer un peu dans le cœur du sujet, mais pour moi, ça reste un gros problème de notre société, aujourd'hui. Les réseaux sociaux, tout le monde dit tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est intolérable. Il y a un moment que c'est intolérable. Mais c'est rentré dans les mœurs. On commence à dire que c'est grave. Ben oui, bien sûr que c'est grave, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des gens qui souffrent de ça. On est dans l'évolution de notre société, et il faudra mettre le holà. Il faudra sanctionner. Comme l'évolution aussi sur les supporteurs. Est ce qu'on n'est pas en train de laisser trop faire certains soi disant supporteurs - parce que pour moi, un mec qui balance des trucs sur le terrain n'est pas spécialement un supporteur - donc si des gens viennent perturber le football, à un moment donné, il faut que le football soit capable de se défendre, c'est clair.

Ces affaires auront-elles un impact sur les performances des Bleus, selon vous ?

C'est toujours difficile à dire, mais il vaut mieux qu'il y ait un contexte apaisé pour que le sportif fonctionne bien. Moi, je n'ai jamais été au sein des équipes de France, mais je le vois sur les clubs. Il vaut mieux que le contexte extérieur, du club, de la Fédération ou de la Ligue, soit apaisé pour que ça fonctionne bien. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'un joueur de foot, ça reste un être humain. Il est imprégné de ce qu'il y a autour de lui, automatiquement.