"Scandaleux", "injuste" : les supporters de l'OGC Nice réagissent aux sanctions

A part quelques pragmatiques (ou optimistes !) soulagés de pouvoir rejouer à nouveau ce match alors qu'il y avait le risque qu'il soit gelé, la plupart des supporters du Gym se réveillent ce jeudi avec la gueule de bois et plusieurs bosses. La commission de discipline a frappé fort mercredi soir et essentiellement sur la tête des Aiglons avec ce derby de la méditerranée à rejouer sur terrain neutre et sans public mais aussi ces deux points de pénalité (dont un avec sursis) et ces trois rencontres à huis clos et notamment le derby face à Monaco le 19 septembre.

Pas de réaction du club pour le moment

"Scandaleux", "injuste"... voilà pour les mots qui reviennent beaucoup sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de ces sanctions. "Sanction très lourde" écrit Renaud, abonné en Populaire Sud depuis des années, qui espère sur son compte twitter que le club va faire appel. Pour l'instant pas de réaction du côté de l'OGC Nice mais le club a la possibilité de faire appel pour tenter de récupérer au moins le point de pénalité. En 2017 le FC Metz avait récupéré en appel deux points de pénalité après des jets de pétard sur sa pelouse à l'occasion du match FC Metz - Lyon en 2016. La partie est donc encore loin d'être terminée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'OM juge ces sanctions trop clémentes avec le Gym

Du côté de l'OM, Jacques Cardoze n'a pas tardé à réagir, estimant sur RMC que la LFP aurait "dû être plus sévère pour montrer l'exemple". "La victoire aurait dû être donnée a l’OM," ajoute le directeur de la communication du club olympien. _"La sanction contre Alvaro est très sévère, nous verrons en début de semaine prochaine avec le service juridique si nous faisons appel". "Cette décision est à la hauteur de la gravité des incidents" estime le président de la commission de discipline Sébastien Deneux qui explique avoir "tenu compte de l'importance des incidents qui ont entraîné un niveau de désordre extrêmement élevé"._