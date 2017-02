SCB : LE MERCATO VIRE AU FIASCO

Le mercato d'hiver se termine sur une fausse note pour le Sporting Club de Bastia. La signature de l'attaquant Hyun-Jun Suk, pourtant présentée comme acquise hier soir, a finalement échoué à la dernière minute. Les documents nécessaires au prêt ne sont pas arrivés dans les délais...

Le mercato s'achève en queue de poisson pour les bleus. Il n'y aura finalement pas d'attaquants supplémentaires. Et pourtant, jusque dans les dernières minutes, les dirigeants bastiais étaient tout près de faire signer un attaquant sud-coréen de 25 ans, Hyun-Jun Suk. Appartenant au FC Porto, il avait été prêté en début de la saison au club turque de Tranzonsport. C'est un retard dans la transmission de documents qui aurait fait "capoter" ce transfert, malgré une convention de prêt préalablement signée avec le FC Porto. Le club portugais serait à l'origine de ce contre-temps. Les dirigeants bastiais sont évidemment déçus, et notamment François Ciccolini, le coach qui avait fait d'un renfort en attaque, une priorité. Il devra désormais composer jusqu'à la fin de la saison avec ses deux seuls attaquants de valeur : Enzo Crivelli et Allan Saint-Maximin. Un ultime couac qui a provoqué la colère aussi de nombreux supporters, à l'image de ces auditeurs qui ont appelé le Forum de RCFM...