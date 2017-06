SCB : Luiggi à la rescousse !

Pierre-Noël Luiggi s'exprime pour la première fois sur l 'avenir du SCB dans "Stonda Turchina". Le PDG d'Oscaro, sponsor du club Bastiais, annonce le renforcement de son partenariat financier et son rôle de conseiller dans la recherche de nouveaux actionnaires et dirigeants.

Malgré ses ennuis judiciaires, d'ordre privé, qui le verront comparaitre ce mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia, Pierre-Marie Geronimi reste impliqué et responsable de la direction et de l'avenir du SCB. Un avenir qui passe par la préparation du passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français, d'ici la fin du mois, mais aussi par la recherche de nouveaux actionnaires et de nouveaux dirigeants dont un sera sans doute appelé à prendre sa succession. Pierre-Noël Luiggi, le PDG de la société Oscaro, aurait pu être celui-là ... mais ce dernier a rejeté cette possibilité. En tout cas dans l'immédiat. Invité de notre émission "Stonda Turchina" hier soir, il a cependant annoncé le renforcement de son partenariat avec le club afin de lui permettre de passer un cap, à commencer par celui de la DNCG.

Le cap de la DNCG

« Je n’ai pas l’habitude de donner de faux espoirs. La situation du club est difficile pour cette année, tout le monde le sait. Mon goût pour le football n’est pas assez prononcé pour que je devienne président mais mon engagement pour la Corse et son avenir sont suffisamment fort pour essayer de donner un coup de main. J’ai accepté de continuer le partenariat commercial avec le club de Bastia et de l’augmenter. On était au-dessus de 500 000 euros par an on va approcher le million par an alors qu’on descend en ligue 2. On va s’engager par contrat sur au moins trois ans, ce qui va permettre au club de mobiliser la créance née de ce contrat pour essayer de trouver un ou deux ou trois millions qui vont participer à tenter de sauver le club devant la DNCG mais je ne suis pas le seul en cause. »

Préparer l'avenir

Il a accepté, au-delà de son rôle de sponsor, de servir de conseil afin de préparer une "nouvelle gouvernance" : « Pierre-Marie est venu me voir à la fin mai en me demandant ce que je pouvais faire. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas présider le club dans l’urgence. Lui a dit de manière très mature, j’ai fait mon temps, je peux apporter encore quelque chose au club mais on a la maturité pour comprendre qu’il faut maintenant changer un certain nombre de chose. Il nous faut du temps, si les dirigeants actuels conservent la main encore une saison tout en montrant leur volonté de changement, on pourra appeler à la rescousse non seulement Pierre-Noel Luiggi mais aussi d’autres industriels Corses pour monter une gouvernance. »

L’intégralité de cet entretien.